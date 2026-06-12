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8 ilde beyaz ette fahiş fiyat operasyonu: 13 şirkete kayyum atandı!

Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen 13 şirkete kayyum atandığını duyurdu.

8 ilde beyaz ette fahiş fiyat operasyonu: 13 şirkete kayyum atandı!
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Son dakika... Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen 13 şirkete kayyum atandığını duyurdu.

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada "Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir. Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır." ifadelerini kullandı.

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