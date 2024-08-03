4 Ağustos elektrik kesilecek mi? Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi

BEDAŞ tarafından sağlanan elektrik kesintisi listesi, İstanbul'daki elektrik kesintilerinin araştırılmasına yardımcı oluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi'de elektrik kesintisi var mı? İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesilecek ve ne zaman sağlanacak? İstanbul'daki en son elektrik kesintisi haberimizde!

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İstanbul'da elektrik kesintisi

BEDAŞ tarafından İstanbul'daki elektrik kesintilerinin ve arızalarının bir listesini görüntülemek için "İstanbul Elektrik Kesintisi" bağlantısına tıklayın. Seçtiğiniz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintisi hakkında bilgi alabilirsiniz.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA