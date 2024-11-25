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26 Kasım okullar tatil mi? O şehirlerde eğitime 1 gün ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün (pazartesi) eğitim bazı il ve ilçelerde durduruldu.

26 Kasım okullar tatil mi? O şehirlerde eğitime 1 gün ara verildi
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Kar yağışı ülke genelinde etkisini gösteriyor. Yapılan son açıklamalara göre birçok kentte eğitime bir gün ara var.

Samsun, Tunceli, Bingöl, Konya, Elazığ, Sinop, Çankırı, Trabzon, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray, Tunceli, Erzurum, Karaman ve Düzce de eğitime 1 gün ara verildi.

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Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak. Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde eğitim yapılmayacak.

Kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Artvin'in Yusufeli ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Adana'nın ilçelerinden Pozantı'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Aynı zamanda Tufanbeyli'de de kar yağışı ve buzlanma olasılığı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Giresun'un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde okullar yarın kapalı olacak. Ayrıca Giresun merkez ve Espiye ilçelerinde köy okulları da kapalı olacak.

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