2025 Yılında Portekiz Golden Visa Yine Fırsatlarla Dolu

Avrupa’da yatırım karşılığında Türklere AB vatandaşlığı fırsatı sunan Portekiz Golden Visa programına olan talep oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor. Diğer yandan birçok AB ülkesi Golden Visa uygulamalarını ya kaldırıyor ya da giderek zorlaştırıyor. Avrupa ülkelerinin Golden Visa uygulamalarını kaldırmalarının ya da zorlaştırmalarının temelde iki nedeni bulunmaktadır.

1. Golden Visa yatırımcılarından kaynaklı ek talebin konut fiyatlarını ve enflasyonu yukarıya çekeceği endişesi

2. Avrupa Parlamentosunun kara para aklama ve terörizm tehdidine karşı AB vatandaşlığına giden yolu kolaylaştırmalarına karşı çıkması

Portekiz Golden Visa hâlâ eşsiz bir konumda; 2025 yılında da yeni fırsatlarla yatırımla AB vatandaşlığı hedefleyen aileleri cezbediyor.

Portekiz Golden Visa Programı’nın sunduğu avantajlar şunlardır:

26 Avrupa ülkesinden oluşan Schengen bölgesine sürekli ve kalıcı olarak serbest giriş ve hareket özgürlüğü hakkı sunar.

Portekiz’de yaşama, çalışma ve çocuklarınızın ücretsiz eğitim alabilmesini mümkün kılar.

Türkiye’den taşınmadan beş yıl gibi kısa bir süre sonra ailece Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı verir. Portekiz vatandaşı olabilmek için Türk vatandaşlığından çıkmaya gerek yoktur.

25 yaşına kadar bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınızı ve ebeveynleriniz de başvurunuza dâhil edebilirsiniz; böylece, sizinle aynı haklardan yararlanmaları mümkün olacaktır.

Yatırım yaptıktan 5 yıl sonra Portekiz vatandaşlığını alabilmek için yılda sadece 7 gün veya iki yılda bir ardışık veya ardışık olmayacak şekilde toplamda 14 gün kalmanız yeterlidir.

Avrupa'da devlet destekli ve sıfır vergi avantajına sahip bankalara ait yatırım fon seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Ailece elde edilecek AB vatandaşlığı ile güvenli ve istikrarlı bir özgürlüğe sahip olunur.

Vatandaşlığı alır almaz Portekiz’deki fon yatırımınızı getirisiyle birlikte dilediğiniz ülkeye sıfır vergi avantajıyla çıkarabilirsiniz.

Portekiz Golden Visa programının gelişimi

Portekiz Golden Visa programı, Portekiz ekonomisini güçlendirebilmek için Kasım 2012 tarihinden itibaren ülkeye yabancı yatırımı çekmeyi hedeflemiştir. Yıllar içerisinde başarıyla yönetilen program, Portekiz’e yaklaşık 8 milyar Euro çekmeyi başardı. Gelen bu para başta gayrimenkul, turizm ve üretim sektörlerinin canlandırılmasında son derece etkili oldu.

Bir T.C. yatırımcısının Portekiz Golden Visa programını tercih etmesinin nedeni AB pasaportuna gidebilmek için Portekiz'de minimum kalış süresi olan yılda 7 gün ikamet ederek oturum kartlarının devamlılığını sağlamasıdır. Bir başka deyişle, ülkede minimum fiziksel bulunma koşuludur. Bu esneklik, diğer Avrupa ülkelerinin Golden Visa programlarında bulunmamaktadır.

2025 Portekiz Golden Visa uygulamasında son değişiklikler ve mevcut seçenekler

7 Ekim 2023 tarihinde Portekiz Golden Visa programında çok önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle yatırımcıların en çok tercih ettiği gayrimenkul yatırımı seçeneği uygulamadan kaldırıldı. Burada amaç hükümetin, halkını yükselen gayrimenkul fiyatları karşısında korumaktı. Yeni uygulamada ise hedef Golden Visa yatırımcılarından gelecek sermayenin farklı sektörlere yönlendirerek Portekiz’in ekonomik büyümesini daha geniş tabana yaymaktır.

2025’te Portekiz Golden Visa programının en cazip yatırım seçenekleri şunlardır:

1. Açık uçlu yani likit fonlar: Portekiz Golden Visa yeni yasasıyla uyumlu açık fonlar mevcuttur. Her ne kadar birçok aracı kurum bu fonları yatırımcılara sunmak istemese de birçok bilinçli yatırımcının birinci tercihidir. Açık uçlu fonların önerilmemesinin temel nedeni Golden Visa danışmanlık firmalarının fon kuruluşlarından aldığı komisyon oranın düşük olmasıdır. Bu yüzden daha çok kapalı fonlar önerilmektedir. Açık uçlu fonlarda vade yoktur. Bu seçenekte yatırımcılar diledikleri zaman paralarını çekebilirler ve her gün yatırımlarındaki değer artışlarını internet bankacılığından görüntüleyebilirler. Takasbank’ta saklandığı için devlet güvencesi bulunur.

Haberin Devamı

2. Banka fonları: Bilinçli ve titiz yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım seçeneğidir. Fonların bankalara ait olması Golden Visa yatırımcılarına ek güvence verir.

Sonuç: Açık Uçlu Likit ve Banka Fonlarıyla Çocuklarınıza Avrupa Vatandaşlığı Alma Fırsatı

Türkiye’deki iş ve aile düzeninizi bozmadan, yani Türkiye’den taşınmadan banka fonlarına yatırım karşılığında AB vatandaşlığı alınabilen tek ülke Portekiz’dir. Yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl gibi kısa bir sürede ailece AB vatandaşlığına başvurmak mümkündür. Portekiz vatandaşlığı aynı zamanda AB vatandaşlığı anlamına gelir. Portekiz Golden Visa uygulaması ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde tam serbest dolaşım hakkı sağlar. Portekiz vatandaşlığını aldıktan sonra ise İsviçre dâhil 27 AB ülkesinde önceden izin almaksızın dilediğiniz şehre yerleşebilir, istediğiniz bir işte çalışabilir, şirket kurabilirsiniz; çocuklarınız eğitim almak veya yaşamak için bu ülkelere yerleşebilir. Ek olarak, Portekiz pasaportuyla ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere vizesiz seyahat edilebilir.

Oysa, Yunanistan Golden Visa programında Yunan vatandaşlığını alabilmek için ülkede 7 sene boyunca her yıl en az 183 gün yaşama şartı bulunur. Bu yüzden, yukarıdaki avantajları elde edebilmek Yunanistan Golden Visa uygulamasında neredeyse imkânsızdır.

EUPorto, yurtdışı yatırım yoluyla Avrupa oturum izni ve Portekiz vatandaşlığında uzman, Türkiye merkezli, alanında lider bir danışmanlık firmasıdır.

EUPorto’nun uzmanlığı sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmasından kaynaklıdır. Portekizceye hâkim, Portekiz Golden Visa fon yatırımı alanında bilgili ve deneyimli finansal danışmanlardan oluşan kadroya sahiptir.

Portekiz Golden Visa uygulamasıyla Portekiz vatandaşlık ve Avrupa’da yatırımla oturum programına katılabilmek sadece ciddi ve güvenilir bir yatırım planlaması ile mümkündür. Yatırımcılarımızın ailelerinin gelecekleri hakkında alacakları stratejik yatırım kararında tasarruflarının finansal güvenliğinin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle, EUPorto olarak sadece Portekiz alanında aktifiz. Tüm Golden Visa başvuru dosyalarımızın zamanında, doğru ve akılcı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yatırımcılarımızla birlikte A’dan Z’ye koordineli çalışıyoruz ve her aşamada butik bir çalışma konseptiyle bilgilendiriyoruz.

EUPorto’nun ilkeleri:

Sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan farkımız doğuştan Portekizli-Türk ve sadece Portekiz Golden Visa alanında aktif olmamızdan kaynaklanıyor. EUPorto doğruluk, dürüstlük ve açıklık prensipleri üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, EUPorto isminin Portekiz Golden Visa alanında Türkiye’de ve Portekiz’de tanınan pazar lideri bir marka olmasını sağlamıştır.

EUPorto’nun tüm hizmetlerini internet sitemiz üzerinden detaylıca inceleyebilirsiniz. Gerek devlet güvencesi bulunan açık uçlu Portekiz yatırım fonları gerekse Golden Visa ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar hakkında internet sitemizde yer alan “görüşme talebi” sekmesinden form doldurarak bilgi talep edebilirsiniz. Instagram ve Facebook’ta euportocom hesabını takip edebilirsiniz.