Sürekli göç alıyor! Bu köy Türkiye’nin en kalabalık köyü

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Köyü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık köyü ünvanını geri aldı.

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Sürekli göç alıyor! Bu köy Türkiye’nin en kalabalık köyü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus verilerini açıklandı. Derlenen bilgilere göre Türkiye’nin en kalabalık köyü 6 bin 64 kişilik nüfusu ile Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Köyü oldu.

2021 yılında birinciliği Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli köyüne kaptıran Bostanbükü Köyü, yeniden birinciliği elde ederken sanayi sitesi ile ünlü tekstil firmalarının da bulunması ve şehre yakın olması dolayısıyla göç vermeyen bir yapıya sahip.

Türkiye’nin en kalabalık köyü ünvanı yeniden Karabük’te

Köy muhtarı Osman Alkan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “TÜİK verilerine göre 6 bin 64 nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık köyü olarak ilan edildi. Köyümüz göç veren değil göç alan bir köy. Karabük, Safranbolu ve üniversiteye yakın olması dolayısıyla sürekli göç alan cazibe merkezi haline gelmiş bir yerleşim merkezi. Hem köy hayatı hem şehir hayatının yaşandığı güzel yerlerden bir tanesi. Bunun için sürekli nüfus artışı devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin en kalabalık köyü ünvanı yeniden Karabük’te

Köyde ilkokul, sağlık ocağı, düğün salonu, 2’şer tane KYK yurdu ve tekstil atölyesi ile zincir marketlerin bulunduğunu belirten Alkan, “Köyün asıl geçim kaynağı eskiden beri gelen tarım ve hayvancılık. Profesyonel anlamda seracılık faaliyetleri köyümüzde devam ediyor. Karabük’ün yerel üretimde sebze üretiminin önemli bir kısmını köyümüzde yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin en kalabalık köyü ünvanı yeniden Karabük’te

Köyün belde olabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu aktaran Alkan, “Türk verilerine göre 91 tane ilçeden büyük, kalabalık bir köy. Köyümüzde 2 tane KYK yurdu var. Bu yurtta kalan 4 bin öğrenci var. Bunlar nüfusun dışında. Bostanbükü Köyü nüfusuna kayıtlı değiller ama burada ikamet ediyorlar, yaşıyorlar. Bu öğrenci kardeşlerimizi de kattığımızda köyün nüfusumuz yaşayan nüfus olarak 10 bini geçiyor” ifadelerini kullandı.

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