İslam Memiş ilk kez böyle uyardı! Altın ve dolar biriktirenler dikkat

İslam Memiş, Fed'in faiz kararı öncesinde altın fiyatlarının nasıl değişebileceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Piyasa verilerine göre, gram altının fiyatı 2 bin 500 TL civarında ve ons altının fiyatı 2 bin 330 dolar civarında. İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin önemli yorumlar yaptı.

Altın, günü 2.334 dolarda tamamladı. Bu seviyenin önemli ölçüde yardımcı olduğunu belirtmekte fayda var.

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Altın fiyatlarındaki değişiklikler, Federal Reserve'in bir sonraki faiz kararını da etkiler. 1 Mayıs'ta alınan kararın altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

İslam Memiş, 2.280-2.380 dolar aralığındaki bir ons altını yakından izlediğini söyledi. Uzun vadeli olarak, belirtilen hedef 2.600 dolar civarında.

Gram Altın yatırım fırsatı

Gram altının fiyatı 2.500 TL bandının altında kalarak yatırımcılara satın alma fırsatı sunsa da Memiş'in verdiği bilgilere göre fiyat 2.450 TL'ye düşebilir.

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Ancak 2550-2560 TL direnç seviyesinin kırılması durumunda daha da yükseliş beklentisi de var.

Güncel piyasa verilerine göre, Fed'in faiz kararının piyasa üzerinde önemli bir etkisi olacağı tahmin ediliyor, ancak altın fiyatlarında oynaklık devam edecek.

FED'in faiz kararı toplantısının gündemi açıklandı. 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 21.00'de yapılacak toplantıda, faiz oranlarıyla ilgili önemli bir karar kamuoyuna duyurulacak. 2022 yılından bu yana yüksek enflasyonla mücadele etmek için Fed para politikasını kısıtlıyor. Bu yılın başında yaptığı iki toplantıda faiz oranlarını değiştirmedi.

Yüksek enflasyon nedeniyle 2022'de varlık alım programını sonlandıran Fed, Mart 2022'den bu yana toplam on bir faiz artırımına gitti ve 525 baz puan artırdı.