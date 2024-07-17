14 Amatör spor sahası yenilenme çalışmalarına başladı

Düzce Belediyesi'nden amatör sporlar için önemli adım atıldı. Amatör sporlara değer veren belediye çeşitli etkinliklerde düzenleme ve yenileme çalışması yapıyor.

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14 Amatör spor sahası yenilenme çalışmalarına başladı

Düzce’de spor alanında inşa çalışmalarını geliştirmek üzere yatırımlarını sürdüren Düzce Belediyesi, Melensu Park’ı ilk sırada olmak üzere çeşitli mahallelerde futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahalarında yenileme çalışmaları başlattı.

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14 AMATÖR SPOR SAHASINDA REVİZYON

Düzce Belediyesi, spor altyapısını standartların üzerine taşımak aynı zamanda gençleri spora teşvik etmek için bu alanda yatırımlarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezi genelinde başlatılan amatör spor sahalarının zeminlerinin revize edilmesi için kollar sıvandı.

Melensu Park’ta yer alan 1 adet basketbol, 1 adet voleybol ve 2 adet tenis sahası yıpranan zeminleri ile gündeme gelmişti. Bu alanların yıpranan zeminlerini kaldırıp, dökme kauçuk ile yenileyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü, diğer mahallelerde de çalışmalarına devam ediyor.

Planlamalara göre; Çay Mahallesi Asar Deresi Park Alanı, Yeni Mahalle Muhtarlık Parkı, Sancaklar Mahallesi Parkı, Darıcı Mahallesi Parkı, Yahyalar Mahallesi Parkı, Sallar Mahallesi Parkı, Demetevler Mahallesi Parkı, Yeşiltepe Mahallesi Parkı, Esentepe Mahallesi Parkı’ndaki futbol sahaları sentetik çim zemin ile kaplanacak. Fettah Tütüncüoğlu Parkı basketbol sahasının zemini ise dökme kauçuk olarak yenilenecek.

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Hemen hemen 8 bin 500 metrekarelik bir alanda yapılması planlanan çalışmalar sayesinde yenilenen spor sahaları, başta çocuklar ve gençlere bir armağan olacak. Spor sahaları, sağlıklı yaşam ve spor alanında kendine yenilikler katmak isteyen tüm vatandaşların kullanımına açılacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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