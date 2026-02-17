Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın fiyatlarında gidişat, anlık ve canlı olarak dikkatle izleniyor. 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, yarım altın ve tam altın fiyatları son durum, 17 Şubat 2026 Salı ekonomi grafiklerine güncel olarak yansıyor. Ons altın, yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Aşağı yönlü harekette, ABD enflasyonu sonrası Fed beklentileri ve İran'a operasyon sinyalleri etkili oldu. 17 Şubat Salı günü ise ONS altın 4.953 dolar seviyelerinden açılışı yaptı. Gram altın 6.962 liradan ve çeyrek altın ise 11.930 TL'den yeni güne başladı. Diğer taraftan ABD enflasyon verilerinin beklentilerin gerisinde gelmesine rağmen hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin devam etmesi ve kar satışlarının etkisiyle spot altın fiyatları da geriledi. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? Altında son durum nedir, düşüyor mu, yükseliyor mu? İşte 17 Şubat 2026 Salı altın fiyatları