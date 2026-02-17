Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR MU, YÜKSELİYOR MU?
Spot altın fiyatları Asya'daki yeni yıl tatilleri nedeniyle sabah saatlerinde 5 bin doların altına geriledi.
Çin ana karası, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacmini sınırladı. ABD piyasaları da dün Başkanlar Günü nedeniyle kapalıydı.
Ancak uzmanlar ABD'de artan enflasyon baskısı, jeopolitik gerginlikler, ABD Merkez Bankası Fed'in bağımsızlığı üzerindeki soru işaretleri ve yine Fed üzerindeki faiz indrime baskısı nedeniyle altının 5 bin dolar civarında tutunduğunu belirtiyor.
Analistler bu yıl Fed'in 2 kez faiz indirmesini bekliyor. Düşük faiz ortamında yatırımcı güvenli liman olarak gördüğü altına yöneliyor.