  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Yayınlanma:
Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor?
Altın fiyatları anlık, inişli çıkışlı bir piyasa seyrederken yatırımcısının da aklı karışıyor. Peki altın düşecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte, 17 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? 1 17

Altın fiyatlarında gidişat, anlık ve canlı olarak dikkatle izleniyor. 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, yarım altın ve tam altın fiyatları son durum, 17 Şubat 2026 Salı ekonomi grafiklerine güncel olarak yansıyor. Ons altın, yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Aşağı yönlü harekette, ABD enflasyonu sonrası Fed beklentileri ve İran'a operasyon sinyalleri etkili oldu. 17 Şubat Salı günü ise ONS altın 4.953 dolar seviyelerinden açılışı yaptı. Gram altın 6.962 liradan ve çeyrek altın ise 11.930 TL'den yeni güne başladı. Diğer taraftan ABD enflasyon verilerinin beklentilerin gerisinde gelmesine rağmen hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin devam etmesi ve kar satışlarının etkisiyle spot altın fiyatları da geriledi. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? Altında son durum nedir, düşüyor mu, yükseliyor mu? İşte 17 Şubat 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? 2 27

1 Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, son dakika canlı tablo ile yatırımı olanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Orta Doğu’daki hareketlilik, küresel piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor. ABD ordusunun, Başkan Donald Trump’ın onay vermesi durumunda İran’a yönelik haftalar sürebilecek kapsamlı bir operasyon için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Söz konusu jeopolitik risklerin, ilerleyen günlerde güvenli liman talebiyle altın fiyatlarında yeniden dalgalanmaya yol açabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte altın fiyatları canlı ve anlık yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar oldu, düşüş sürecek mi? İşte altın fiyatları tablosu...

Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? 3 37

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR MU, YÜKSELİYOR MU?

Spot altın fiyatları Asya'daki yeni yıl tatilleri nedeniyle sabah saatlerinde 5 bin doların altına geriledi.

Çin ana karası, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacmini sınırladı. ABD piyasaları da dün Başkanlar Günü nedeniyle kapalıydı.

Ancak uzmanlar ABD'de artan enflasyon baskısı, jeopolitik gerginlikler, ABD Merkez Bankası Fed'in bağımsızlığı üzerindeki soru işaretleri ve yine Fed üzerindeki faiz indrime baskısı nedeniyle altının 5 bin dolar civarında tutunduğunu belirtiyor.

Analistler bu yıl Fed'in 2 kez faiz indirmesini bekliyor. Düşük faiz ortamında yatırımcı güvenli liman olarak gördüğü altına yöneliyor.

Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? 4 47

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.959,43 TL

Gram altın satış fiyatı:6.960,49 TL

Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? 5 57

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:11.771,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:11.928,00 TL

Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? 6 67

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.952,39

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.953,05

Altın fiyatları düşüşe mi geçti? Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? 7 77

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:46.930,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:47.371,00 TL

HABERE YORUM KAT