Asgari ücrette kritik senaryo! Uzman isim yüzde vererek zam oranını açıkladı

Asgari ücret zammının yaklaşmasıyla birlikte bir dizi açıklama geldi. Ocak 2025 asgari ücret zammı, enflasyon tahminlerine rağmen hala belirsiz. Asgari ücret zamanı ne kadar olacak? İlk kez duyduğunuz formül.

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni bir asgari ücret belirlemeye başlayacak. Asgari ücret rakamının 2025'te ne olacağı merak edilirken, Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz kulis bilgilerini paylaştı.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

"Son konuşulan bir gün önce duyduğum kulis bilgisi şu: Gerçekleşen enflasyonun yüzde 50'si alınacak. Bu yüzde kırk dört. 22 % 50'si oradan gelecek. Beklenen enflasyon oranı %21'dir. 50'si 10,5. İkisi toplamda %32,5 olacak. Bu da 22.525 TL ediyor.

Bu karar komisyon tarafından alınmıştır. Bu noktada, tarafların anlaşmaları sonucunda asgari ücret belirlenir. Bence gerçekleşen ve beklenen enflasyona göre hareket etmeyecekler. Asgari ücret, 2024 yılında %49,11 oranında artarak net 17.002 TL ve brüt 20.002 TL oldu. Enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri, büyüme rakamları, TİSK verileri ve TÜRK-İŞ açlık-yoksulluk sınırı, 2025 asgari ücreti belirleme sürecinde dikkate alınacak beş temel veri. Bu kapsamda, asgari ücret 22 ila 25 bin TL arasında olacak.