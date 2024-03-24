1 Nisan okullar tatil olacak mı? Seçim sonrası okullar açık olacak mı?

31 Mart Pazar günü yapılması planlanan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Yerel seçimler öncesinde öğrencilerin gündeminde, "1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 1 Nisan seçimden sonraki gün okul var mı, ders yapılacak mı?" soruları yer aldı.

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1 Nisan okullar tatil olacak mı? Seçim sonrası okullar açık olacak mı?

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, 1 Nisan'da okullar tatil mi olacak? Bilindiği gibi bu yıl 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacak ve milyonlarca kişinin katılımı bekleniyor. 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? Seçimden sonra okul var mı yoksa ders yapılacak mı?

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1 Nisan Tatil Mi?

1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak 14 Mayıs ve 29 Mayıs 2023 seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edildi.

1 Nisan bu yıl da tatil olacak. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama geldiğinde bunu haberimize ekleyeceğiz.

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