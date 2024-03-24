1 Nisan okullar tatil olacak mı? Seçim sonrası okullar açık olacak mı?

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, 1 Nisan'da okullar tatil mi olacak? Bilindiği gibi bu yıl 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacak ve milyonlarca kişinin katılımı bekleniyor. 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? Seçimden sonra okul var mı yoksa ders yapılacak mı?

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1 Nisan Tatil Mi?

1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak 14 Mayıs ve 29 Mayıs 2023 seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edildi.

1 Nisan bu yıl da tatil olacak. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama geldiğinde bunu haberimize ekleyeceğiz.