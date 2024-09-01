Adanaspor'un teknik direktörü, Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba'dan kötü haber geldi.

LENF KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Lenf Kanseri tedavisi gören Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.

Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmıştı. Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

TRABZONSPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Futbolculuk döneminde stoper pozisyonunda görev alan Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giydi. Bordo-Mavililer'de 35 maça çıkan Bamba, gol ya da asist katkısı sunamadı.

BU SEZON BAŞI ADANASPOR'A İMZA ATMIŞTI

Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, yeni takımıyla 4 maça çıktı. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam 1 puan ortalaması yakaladı.

SOL BAMBA KİMDİR?

Middlesbrough takımında Defans mevkinde forma giyen Sol Bamba, 13 Ocak 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 90 kilo olan Sol Bamba, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Sol Bamba, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Sol Bamba, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.