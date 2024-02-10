Zafer Şahin İmamoğlu'nu rezil edecek rakamları ortaya çıkardı! 'Hiç çalışmamış 5 yıl yatmış'

Milliyet yazarı gazeteci Zafer Şahin Ülke TV'de katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaat edip yapmadığı projeleri hakkında öyle rakamlar ortaya koydu ki izleyenleri adeta "Beş yıl çalışmamış yatmış" dedirtti.

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Ülke Tv'de yayınlanan 'Akşam baskısı' programına konuk olan gazeteci Zafer Şahin, İstanbul’un kentsel dönüşüm gerçeğini açıkladı. İstanbul özelinde kentsel dönüşüme ilişkin rakamları tek tek açıklayan Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşümdeki etkisinin farkını ortaya çıkardı.

600 BİN YAPI HEMEN YIKLIP YENİDEN YAPILMALI

İstanbul'da an itibariyle 7 milyon 500 bin bağımsız bölüm bulunduğunu belirten Şahin, bu yapıların 1 milyon 500 bin kadar kısmının deprem dolayısıyla risk altında olduğunu söyledi. Şahin, bu yapılardan 600 binin ise derhal dönüşüme girmesi gerektiğine dikkat çekti.

İBB'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ ETKİSİ YÜZDE 1

2012 yılından bu yana İstanbul'da dönüştürülen yapı sayısını açıklayan Şahin, "850 bin 746 bağımsız bölüm dönüştürülmüş. Eğer bunlar da dönüştürülmeseydi 3 milyonu aşkın yapı risk altında olacaktı. Kolay bir iş değil kentsel dönüşüm." dedi.

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Mevcut durumda 193 bin 583 bağımsız bölümün dönüşümün devam ettiğini belirten Zafer Şahin, İstanbul'daki kentsel dönüşümde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkisinin sadece yüzde 1 seviyesinde olduğunu söyledi. Şahin, "Şu anda sahada devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bunların yüzde 65'ini 126 bin 578'ini yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Özel sektör eliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının genel toplam içindeki oranı yüzde 34. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarının oranı ne? Yüzde 1. Şu anda İBB koca İstanbul'da 2 bin 15 bağımsız bölümün dönüşümünü yapıyor." ifadelerini kullandı.

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100 BİN KONUT SÖZÜ VERMİŞTİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözebileceğini belirterek, 5 yılda en az 100 bin konut dönüştürme sözü vermişti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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