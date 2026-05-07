Yozgat'ta köy yolunda "Hint şebeği" maymunu bulundu!

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde vatandaşlar tarafından köy yolunda bulunan 'Rhesus' maymunu, jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından toplanarak koruma altına alındı. Maymun sağlık kontrolünden geçirildi.

Karayakup köyü yolu üzerinde maymun gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, maymunu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan "Rhesus" ya da "Hint şebeği" olduğu değerlendirilen maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı.

