Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

Altın fiyatları gidişatı, bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe günü de canlı ve anlık ekonomi grafikleri ile yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın alış satış fiyatları son durum, yatırımı veya işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD ve İran savaşının bitmesi umuduyla altın, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Bilindiği üzere savaşın başladığı günden beri altın fiyatları yüzde 10 değer kaybetti. Ancak son açıklamalar ve barış umudu ile altın, haftanın dördüncü günü de yükselişini sürdürdü. Bu doğrultuda gram altın 6.828 TL'den, ONS altın ise 4.699 dolardan günün açılışını yaptı. Çeyrek altın ise 11.220 TL'den yeni güne başladı. Diğer taraftan Kapalı Çarşı'da gram altın ise 6.864 TL seviyelerinden yeni günü açtı. Altın fiyatları son dakika tablosu ile gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın alış satış grafiği sık sık kontrol ediliyor. Peki Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte 7 Mayıs 2026 Perşembe Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın alış satış fiyatları son durum tablosu...