Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?

1 9 Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın alış satış fiyatları son durum, yatırımı veya işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, bugün altın piyasası ne durumda? İşte, güncel altın fiyatları... 2 9 Altın fiyatları gidişatı, bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe günü de canlı ve anlık ekonomi grafikleri ile yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın alış satış fiyatları son durum, yatırımı veya işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD ve İran savaşının bitmesi umuduyla altın, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Bilindiği üzere savaşın başladığı günden beri altın fiyatları yüzde 10 değer kaybetti. Ancak son açıklamalar ve barış umudu ile altın, haftanın dördüncü günü de yükselişini sürdürdü. Bu doğrultuda gram altın 6.828 TL'den, ONS altın ise 4.699 dolardan günün açılışını yaptı. Çeyrek altın ise 11.220 TL'den yeni güne başladı. Diğer taraftan Kapalı Çarşı'da gram altın ise 6.864 TL seviyelerinden yeni günü açtı. Altın fiyatları son dakika tablosu ile gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın alış satış grafiği sık sık kontrol ediliyor. Peki Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor? İşte 7 Mayıs 2026 Perşembe Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın alış satış fiyatları son durum tablosu... 3 9 Altın fiyatları son durum nedir sorusu, 7 Mayıs Perşembe günü ekonomi verilerine yansıyan rakamlarla yanıt buldu. İran-ABD arasındaki çatışmaların başladığından beri yüzde 10 değer kaybeden altın fiyatları, savaşın sona ereceği umudu ile yükselişini sürdürdü. ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmanın sağlanabileceğini açıkladı. Bununla birlikte İran da ABD tarafından yollanan barış teklifinin incelendiğini belirtmişti. Trump da Hürmüz Boğazını açmaya yönelik başlattığı Özgürlük Operasyonu'nu durdurmuştu. Bu gelişmelerle bölgedeki barış beklentisi altın fiyatlarına yansıdı. Gram altın yeni işlem günüde yüzde 01 yükseliş gösterirken, ONS altın da yüzde 0,3 arttı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira oldu? İşte ayrıntılar... 4 9 ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:6.834,38 TL Gram altın satış fiyatı:6.835,17 TL 5 9 ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? Çeyrek altın alış fiyatı:11.119,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı:11.224,00 TL 6 9 ONS ALTIN FİYATLARI Ons altın alış (USD) fiyatı:4.592,87 Ons altın satış (USD) fiyatı:4.695,36 7 9 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı:44.327,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı:44.664,00 TL 8 9 ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI Ata altını alış fiyatı:45.072,78 TL Ata altını satış fiyatı:46.206,38 TL 9 9 KAPALI ÇARŞI GRAM ALTIN KAÇ LİRA EDİYOR? Kapalı Çarşı gram altın alış fiyatı:6.772 TL Kapalı Çarşı gram altın satış fiyatı:6.857 TL



