Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi yapılıyor: 1500 işçinin alındığı kura nereden öğrenilir?

Tarım ve Orman Bakanılığı, 1500 personelin alındığı kura çekimini Youtube üzerinden canlı yayınla açıkladı. Şu ada yayına girerek başvuru yapan vatandaşlar takip edebilirler. Aşağıda bulunan link üzerinden doğrudan erişim mümkün.

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TARIM TV YOUTUBE HESABI

ÇEKİLİŞLER NOTER HUZURUNDA YAPILDI

Tarım TV’nin resmi Youtube kanalı üzerinden kura sonuçları açıklandı. Noter huzurunda çekilen kuralar canlı olarak yapıldı. 27 Şubat 2024 Salı günü saat 10’da başladı.

KURALAR DEVAM EDİYOR MU?

Tarım ve Oman Bakanlığı’nın başlatmış olduğu uygulama ile beraber insanların aklında soru işaret kalmadan kuralar çekiliyor. Sabah başlayan kuralar bu saat itibarıyla devam ediyor. Canlı yayın üzerinden süreyi geri alarak izleyebilme seçeneği de mevcuttur. Noter huzurunda asil ve yedek olmak kaydıyla personellerin görev yerleri belli oluyor.

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