YKS birincileri tercihleriyle şaşırttı! Yerleşilen bölümler belli oldu

Bu yıl 2024 YKS'de 9 aday, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testi (YDT) için beş olmak üzere toplam 500 tam puan aldı.

ÖSYM, dün yerleştirme sonuçlarını açıklarken, sınavda birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversiteler ve bölümler de belirlendi.

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3'ü De Bilgisayar Mühendisliği Tercihi Yaptı

Yerleştirme sonuçları, 9 şampiyonun 4'ünün mühendislik, 3'ünün ekonomi veya iktisat, 1'inin işletme ve 1'inin tıp fakültesini kazandığını gösterdi.

Mersin-Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi mezunu Süleyman Mete Genç, TYT birincisi olarak ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğine yerleşti. Elazığ-Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu Arda Taşdemir, AYT sayısal birincisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine yerleşti. Ayrıca YDT Fransızca birincisi olarak İstanbul-Çapa Fen Lisesi mezunu Yunus Emre Aydoğan Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine yerleşti.

YDT İngilizce birincisi Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu ve ODTÜ'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği kazandı.

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AYT sözel alanında birinci olan Rize-Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi mezunu Fatih Emre Düzcan ve AYT eşit ağırlık alanında birinci olan İstanbul-Galatasaray Lisesi mezunu Berra Kuruş Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünü kazandı. YDT Arapça alanında birinci olan İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Yusuf Salih Orhan Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünü tam burslu kazandı.

YDT Rusça birincisi olan Ankara-Ayrancı Anadolu Lisesi mezunu Safiye Yaşar, tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi İşletme bölümüne yerleşti.

YDT Almanca birincisi olan İstanbul-Kabataş Erkek Lisesi mezunu Sevgi Kırmızıbekmez, Türkçe bölümünde İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.