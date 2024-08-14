Şans Topu ne zaman çekilecek? 14 Ağustos 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçları

14 Ağustos Şans Topu sonuçlarının açıklandı mı yoksa açıklanmadı mı konusunda bir araştırma yapılıyor. 14 Ağustos 2024'te Şans Topu çekilişi canlı mı? 14 Ağustos 2024 Şans Topu sonuçlarını canlı olarak takip eden takip sayfası! 14 Ağustos Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları ne zaman duyurulacak? Yenilenen Şans Topu'nun hangi kuralları vardır? şans topu ikramiyesi ne kadar?

Şans Topu oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001'de oynanmaya başladı.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesinden belirli sayıda numara seçmek için tasarlanmıştır.

İlk grup 1-34 numaraları ve ikinci grup 1-14 numaraları içerir.

Oyun, ilk sayı kümesinden 5 (beş) ve ikinci sayı kümesinden 1 (bir) sayı seçerek oynanır. Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr web sitesinde canlı olarak izlenir. Çekiliş bittikten sonra, Milli Piyango resmi sitesi her hafta şans topunun sonuçlarını yayınlar. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanırlar.

Sonrasında, 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4 bilenler, 3 bilenler, 2+1 bilenler, 1+1 bilenler ve diğerleri ikramiye almaya hak kazanırlar.

Haberin Devamı

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) rakamlarını bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. (4+1) ve (5) rakamlarını bilenler ise Loto bayilerinden veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

Ancak Milli Piyango Genel Müdürlüğünden (5+1) bilenler alabilirler. Kazanılan ödüller bir yıl boyunca ödenir.

14 Ağustos şans topu sonuçları kesin olarak açıklandı mı?

14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak olan Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.