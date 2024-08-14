Fenerbahçe elendi mi, Avrupa'da olacak mı, Avrupa Ligi'nde mi mücadele edecek?

Fenerbahçe elendi mi? Hangi kupada yoluna devam ediyor? Diakite, 90+1. dakikada kendi kalesine attığı golle UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'i 1-0 mağlup etti.
118. dakikada uzatmalarda Fransız oyuncusu penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skor 1-1 oldu. Lille, ilk maçı 2-1 kazanarak tur atladı.
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Avrupa Ligi Gruplarında Mücadele Edecek
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turundan sonra doğrudan UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına katıldı.
Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nden sonra yoluna devam edecek.
Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 34 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde yoluna devam edebildi. (1998/99'da Göteborg karşısında)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynayacakları maç öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun arka adale gerilmesi nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.