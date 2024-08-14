Fenerbahçe elendi mi, Avrupa'da olacak mı, Avrupa Ligi'nde mi mücadele edecek? Fenerbahçe, Devler Ligi üçüncü eleme turunda Lille karşısında normal süresini 1-0 galip tamamladı, ancak uzatmalarda gol yediği için sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi umutlarını yitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.