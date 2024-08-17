Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Tuncay Aka vefat etti

Hababam Sınıfı filmindeki rolüyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça vefat etti. Genç yaşta vefat eden ünlü isim daha önce pek çok projede yer almıştı.

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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Tuncay Aka vefat etti

Unutulmaz Hababam Sınıfı filminde "Bacaksız" olarak bilinen öğrenci rolüyle tanınan 60 yaşındaki Tuncay Akça, kalp krizi geçirerek İstanbul'da öldü.

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Akça'nın ölümü, menajeri Kıvanç Terzioğlu tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Terzioğlu Hababam Sınıfı'nın önemli oyuncularından Tuncay Akça vefat etti. Son olarak, ailesine sevenlerine başsağlığı diledi.

Bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Akça, son yolculuğuna uğurlanacak bir törenle uğurlandı.

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