Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Tuncay Aka vefat etti Hababam Sınıfı filmindeki rolüyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça vefat etti. Genç yaşta vefat eden ünlü isim daha önce pek çok projede yer almıştı.