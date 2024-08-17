Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Tuncay Aka vefat etti

Unutulmaz Hababam Sınıfı filminde "Bacaksız" olarak bilinen öğrenci rolüyle tanınan 60 yaşındaki Tuncay Akça, kalp krizi geçirerek İstanbul'da öldü.
Aydemir Akbaş neden vefat etti, hastalığı neydi? Aydemir Akbaş ne zaman defnedilecek?
Toplu taşıma ücretsiz oluyor! O tarihte birçok ilde toplu taşıma bedava olacak
Akça'nın ölümü, menajeri Kıvanç Terzioğlu tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Terzioğlu Hababam Sınıfı'nın önemli oyuncularından Tuncay Akça vefat etti. Son olarak, ailesine sevenlerine başsağlığı diledi.
Bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Akça, son yolculuğuna uğurlanacak bir törenle uğurlandı.