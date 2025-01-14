Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı: Duruşma sırasın söz alan Fırat Sarı'dan, küstah sözler! İşte o, önemli detaylar...

İstanbul'da bebeklerin canını hiçe sayarak haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'ne yönelik davanın ikinci duruşması Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunda devam ediyor. Tutuklu sanıkların avukatlarının savunmaları sırasında söz alan Fırat Sarı'nın, "Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. 10 hastaneyi kapattınız, yok ettiniz, iddianame hazırladınız. Bunların hesabını veremezsiniz." ifadeleri tepki çekti. Mahkeme başkanıyla tartışan Fırat Sarı'nın avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarıldı. Öte yandan, Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, dava 18 Şubat'a ertelendi.

Yenidoğan Çetesi davasının ikinci duruşması, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor. Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu. Saat 10.45'te başlayan duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor. Yenidoğan davasının dünkü duruşmasında sanık avukatlarının, duruşma savcısının değiştirilmesi talebi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

FIRAT SARI'NIN AVUKATI SALONDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Duruşmada savunmaların alındığı sırada tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı, "Ben sanıkla görüşmedim, bir işlem yapılacaksa ve savunma yapacaksam, dosyayı görmem lazım. Duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti süre kararını ara kararda değerlendirileceğini belirterek, duruşmanın devam etmesine karar verdi. Karara sanık avukatı tepki gösterirken, mahkeme başkanıyla sanık avukatı arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bunun üzerine sanık avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarılırken polislere direndi. Duruma diğer avukatlar da tepki gösterirken, salonda kısa süreli tartışma yaşandı.

"BUNLAR KENDİ ÇOCUKLARINI DA YENİDOĞANA YATIRDILAR"

Tutuklu Sanık İlker Gönen'in avukatı, "Benim müvekkilim tüm gerçekleri harikulade anlattığı için bize çok bir şey kalmıyor. Özellikle ilk duruşmanın tamamında vicdandan bahsedildi. Müvekkilimin adını aldığı ödüllerden siliyorlar. Tüm bebeklerin halen tedavisinde 'İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi' denilen isimlerin verdiği eğitimler kullanılıyor. En iyi isimleri 'Bebek katili' olarak yargılıyorsunuz. Tokluoğlu bebek için aile böbrek rahatsızlığı var diyor siz ona da inanmıyorsunuz. Duruşma savcısı 'Soruşturma savcısıyla duruşma öncesinde de görüşüyorduk' dedi.

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Biz dün reddi hakim yapmadık. Duruşma savcısıyla soruşturma savcısı öncesinde de görüşüyorsa bizim lehimize delili kim toplayacak? Ben hiçbir bebeğin evrakını dosyaya sokamıyorum. Bugün itibariyle bir evrak daha sundum bunu da suç duyurusu olarak kabul edersiniz. Müvekkilim kendi çocuğu Mete Gönen'in yenidoğanda yattığı evrakları sundum. Bunlar bebek katili ya, kendi çocuklarını da yenidoğana yatırdılar. Basında da, kamuoyunda da buradan bebek katili çıkaramayacaksınız. Tek talebim 3 ay geriye sarıp Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaç bebek sevk edildi ve kaç bebek vefat etti bakın." dedi.

"MÜVEKKİLİM FIRAT SARI'YI TANIMIYOR"

Tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı, "Bu davaya baktığımda ben bir kumpas görüyorum. Benim müvekkilimin işe giriş tarihi bellidir, hangi belgelere imza attığı bellidir. Dosyadaki somut belgelere bakıyorum, nöbet listeleri var. Nöbet listesinde ismi yok. Rıza Keykubad'ın tutuklandığı yetmiyormuş gibi eşini de tutukladılar. Müvekkilim örgütle suçlanıyor ama Fırat Sarı'yı tanımıyor. Keykubat, üzerine atılı suçu işlememiştir. Tahliyesini talep ediyorum" dedi. Sanık Serdar Yüksel'in avukatı ise, "Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUZ"

Sanık Sümeyye Nur Taşçı'nın avukatı, "Dosyada delil olarak gösterilen tape kayıtlarının nasıl alındığı bilinmiyor. Sulh Ceza kararı alınmadan müvekkilimin telefonundaki tape kayıtları, cımbızlanarak alınmıştır. Ses kayıtları ve tape kayıtları kanuna aykırı şekilde elde edilmiştir. Yok edilmesini talep ediyorum. Tutuklanmadan 4 ay önce işten ayrılıyor ve Fırat Sarı'nın asistanı olarak evden çalışma sistemiyle işe başlıyor. Müvekkilim aleyhine bir delil bulunmuyor. Suçlamaları kabul etmiyoruz. SGK'yı dolandırma hususunda bunun muhatabı hemşireler midir? Tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

"VAR OLAN DELİLLERİN BİZİMLE ALAKALI OLMADIĞINI SÖYLEDİK"

Mehmet Gürül'ün avukatı ise "Müvekkilimle bağlantı olan tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilim 2 kere gözaltına alınıyor, serbest bırakılıyor. Yurtdışı çıkış yasağı konmadan tutuksuz yargılandı ve her duruşmaya geldi. Buna rağmen tutuklandı; var olan delillerin bizimle alakalı olmadığını söyledik. Aleyhe bir delil yaşanmadan, Gürül'ün tutuklanması ve tutukluluk halinin devamının istenmesi peşin hükümdür. Yargılama sürecinde öne sürülen iddialar araştırılmak yerine 'Nasıl yok edilir?' düşüncesine girilmiştir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

"BUNLARIN HESABINI VEREMEZSİNİZ"

Tutuklu sanıkların avukatlarının savunmaları sırasında söz alan Fırat Sarı ise, "Mesleki uzman görüşü üzerinden yapılan bir şey olmamıştır. Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. Otopsiler yapılsaydı, bebek katili olmayacaktık. Hiçbir adli işlem, bizim istememize rağmen yapılmadı. 10 hastaneyi kapattınız, yok ettiniz, iddianame hazırladınız. Bunların hesabını veremezsiniz. Hakkımızda iddianamede yanlış algılar var.

Buradaki 10 hastane dışında çalıştığımız hastaneler de vardı. O hastanelerin hiçbiri hakkında işlem yapılmadı, iddianame yanlış kuruldu. Yanlış katlarla bina inşa edemezsiniz. Hakkımızda bu iddianamedeki yanlışlardan dolayı bir algı var. Uzman görüşü bizi suçlu bulacak. Bu iş böyle nasıl çözülecek bilemiyorum. Adli Tıptan yeni raporlar istendi. Bu operasyonun direktifle yapıldığı, hangi hastaneler olduğu belirtildi. Bu iş nasıl çözülecek bilmiyorum" şeklinde konuştu. Duruşmaya 14.00 sıralarında 1.5 saat ara verildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Öte yandan, Yenidoğan Çetesi davasının ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatlarının reddi hakim talebinin ise 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilip değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma 18 Şubat tarihine ertelendi.

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