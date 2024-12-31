Fatih Erbakan'dan akıllara durgunluk veren Esed rejimi açıklaması: Keşke Esed'li yöntem bulunsaydı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ekol TV'de katıldığı bir programda Suriye'de 61 yıllık kanlı baas rejiminin sona ermesi ile ilgi yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu

"REJİMLERİN ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞITILMASINA KARŞIYIM"

Yeniden Refah Partisi de CHP gibi 61 yıllık kanlı Baas Rejiminin sona ermesinin yasını tutuyor. Son 6 yılda yaklaşık 1630 sivili kimyasal silahla öldüren yüz binlercesini konvansiyonel yollarla katleden Beşar Esed HTŞ liderliğindeki rejim karşıtı grupların sadece 12 günün sonunda başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle ülkeyi terk ederek Moskova'ya kaçtı.

Baas rejiminin çökmesinden saatler önce AK Parti'ye "Esed'le görüşme" çağrısı yapan Esed'in ülkeden kaçmasının ardından Emevi Camii'nde Türk bayraklı gösteriler ve Türkiye'den üst düzey peş peşe hamleler sonrası hazımsız çıkışlar yapan CHP lideri Özgür Özel'in ardından Esed'in yasını tutanlara Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan da eklendi.

"KEŞKE ESAD'LI ÇÖZÜM OLSAYDI"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan Ekol TV’de ekranlara gelen ve Pınar Işık Ardor’un sunduğu Kontrol Noktası’nda konuştu.

Erbakan Esed'in düşmesi sonrasında dünyayı şoke eden, rejimin muhalifleri alıkoyarak işkenceler yaptığı merkezler, sivil hapishaneler, askeri hapishaneler, gizli gayriresmi gözaltı merkezleri ve güvenlik birimlerinin gözaltı ve sorgu merkezlerindeki kan donduran gerçekler ortaya çıkmasına rağmen "Keşke Esed'li yöntem bulunsaydı" dedi.

Erbakan şu ifadeleri kullandı;

Tabii, burada İran, Rusya, Türkiye ve Suriye ile oturup, orada muhaliflerin de işin içinde olduğu bir çözüm önerisi üzerinde duruluyor. İktidar kanadı diyor ki: "Biz bunu söyleyecektik ama bize randevu verilmedi, görüşemedik." (Beşar Esed için söylüyorum.)

Yani, böyle bir çözüm bulunup da belki Esed’le bu durumda masaya oturulduğunda, hem oradaki etnik kökenlerden ve çeşitli gruplardan kişilerin yer aldığı, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yeni yönetimin oluşturulması hem de daha demokratik bir sistemin kurulması keşke mümkün olabilse. Ayrıca, keşke böyle bir yöntem izlenip oradaki düşünce suçlularının serbest bırakılması sağlanabilse…