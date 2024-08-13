Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu! YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama

2024 YKS tercih sonuçları, tercihlerini tamamlayan ve yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyordu. YKS tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı aracılığıyla erişilebilir hale geldi. 2024 YKS tercih (yerleştirme) sorgulama ekranı buradadır.

YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama

Adaylar, TC kimlik numarası ve aday şifreleriyle YKS tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Ek olarak, Yerleştirme Sonuç Belgesi adayların adreslerine veya basılı olarak gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihlerinde kayıt işlemlerini yapacak ve 19-21 Ağustos tarihlerinde elektronik kayıtları alacaklar.

YKS TERCİH EKRANI SORGULAMA