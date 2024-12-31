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Yeni yıla ilk o ülke girdi! O, Ada da yılbaşı kutlaması

O, Ada da yılbaşı kutlaması: Coğrafi konumu sebebiyle, 2025 yılına giren ilk ülke, o oldu...

Yeni yıla ilk o ülke girdi! O, Ada da yılbaşı kutlaması
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O, Ada da yılbaşı kutlaması: Coğrafi konumu sebebiyle, 2025 yılına giren ilk ülke, o oldu...

Yeni yıla ilk o ülke girdi: Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati 2025’e girdi.

Yeni yıla ilk o ülke girdi! O, Ada da yılbaşı kutlaması

Yeni yıla ilk olarak giren ülke coğrafi konumu sebebiyle Kiribati oldu.

Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati, UTC+14 saat diliminde yer alırken, Türkiye UTC+3 saat dilimindedir. Türkiye ile arasında 11 saatlik bir fark bulunan ülke yeni yıla TSİ ile 13.00'da girdi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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