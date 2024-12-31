Yeni yıla ilk o ülke girdi! O, Ada da yılbaşı kutlaması

O, Ada da yılbaşı kutlaması: Coğrafi konumu sebebiyle, 2025 yılına giren ilk ülke, o oldu...

Yeni yıla ilk o ülke girdi: Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati 2025’e girdi.

Yeni yıla ilk olarak giren ülke coğrafi konumu sebebiyle Kiribati oldu.

Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati, UTC+14 saat diliminde yer alırken, Türkiye UTC+3 saat dilimindedir. Türkiye ile arasında 11 saatlik bir fark bulunan ülke yeni yıla TSİ ile 13.00'da girdi.



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