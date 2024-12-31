Banka hesabına bunu yapanlar dikkat! Kolay yoldan para kazanayım derken 10 yıl hapis cezası alabilirsiniz

"10 HESABINI, 10 FARKLI KİŞİYE KİRALAYANLAR VAR"

Bazı kişilerin, "Başıma bir şey gelmez." düşüncesiyle her bankadan hesap açıp bunları kiraladığını belirten Ayboğa, "10 hesabını, 10 farklı kişiye kiralayan, aylık 2-3 bin lira ödeme aldığında, ortalama olarak 20-30 bin lira kazanç sağlayacağını düşünen kişiler var. Maalesef olayın ciddiyetini savcılıktan kendilerine celp geldiğinde anlıyorlar." diye konuştu.

Dolandırıcıların kiraladıkları hesapları nasıl kullandığına da değinen Ayboğa, "Örneğin, dijital alışveriş platformuna, kendilerine ait olmayan bir aracı, bilgisayarı, sandalyeyi olduğundan çok daha uygun fiyata koyarak kişilerin ulaşmasını bekliyorlar. 20 bin liralık bir ürün için 2-3 bin lira civarında kapora alıyorlar. Bunu da kripto para hesaplarına, yabancı borsalara aktarıp parayı buradan temizliyorlar. Bu para kendi ceplerine kalıyor." dedi.