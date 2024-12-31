Banka hesabına bunu yapanlar dikkat! Kolay yoldan para kazanayım derken 10 yıl hapis cezası alabilirsiniz

"Halka arza gireceğiz", "Kripto para ticareti yapacağız" gibi bahanelere ve "kolay kazanç" vaadine inanarak banka hesaplarını kiralayan kişilerin hesapları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılabiliyor.
Banka hesabı üzerinden işlenen suçlarda, hesap sahipleri de sorumlu tutuluyor.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Avukat Çağrı Ayboğa, ek gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kiralayan ve mağdur olan kişilerle son dönemde daha sık karşılaştıklarını anlattı.
Ayboğa, kişilerin "Birçok hesaptan hissenin halka arzına gireceğiz, sana da kar payı veririz." veya "Hesabımız bloke olduğu için sizin hesabınızı kullanmamız gerek." gibi bahanelerle, 2-3 bin lira karşılığında hesaplarını kiralamaya ikna edildiğini söyledi.