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Bankalar gözünü vatandaşın cebine dikti! O bankalar 790 TL varan yılık hesap bakım ücreti alacak

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından yıllık 390-790 TL arasında hesap bakım ücreti alacağını duyurması üzerine tepkilere yol açarak çok sayıda hesap sahibi hesaplarını kapatmaya başladı.

Bankalar gözünü vatandaşın cebine dikti! O bankalar 790 TL varan yılık hesap bakım ücreti alacak
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2025’e günler kala, Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım hisse senedi yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir karar aldı. Üç büyük banka, hisse senedi hesaplarından “Hesap Bakım Ücreti” adı altında kesinti yapılacağını duyurdu. Yeni uygulama, yatırımcıların tepkisine yol açtı.

HESAP BAKIM ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Bankaların duyurusuna göre hesaplardan kesinti 6 ayda bir yapılacak. Yıllık toplamda alınacak ücretler ise şöyle:

Garanti Yatırım: 500 TL
Yapı Kredi Yatırım: 790 TL
Halk Yatırım: 390 TL

Bu kesintilerin diğer bankalar tarafından da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olurken, yatırımcılar alınan karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

HESAPLAR KAPATILIYOR

Üç bankanın bu yeni düzenlemesi, hisse senedi yatırımcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Bazı yatırımcılar hesaplarını kapatma kararı alırken, bu uygulamanın hisse senedi piyasasına olan ilgiyi nasıl etkileyeceği tartışılıyor.

YATIRIMCILAR TEPKİLİ

Yatırımcılar, alınan hesap bakım ücreti kararını, küçük yatırımcıları zora sokacak bir uygulama olarak değerlendiriyor. Sosyal medyada, "Yatırım teşvik edilmesi gerekirken, bu tür uygulamalar yatırımcılara engel oluyor" yorumları dikkat çekti.

2025 yılında başka bankaların da bu karara katılıp katılmayacağı şimdiden merakla bekleniyor. Bankaların, yatırımcı tepkilerini nasıl karşılayacağı ve bu kararın etkilerinin piyasaya nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.


Kaynak:AA

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