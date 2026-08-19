Yeni Partili vekili bıçaklayan saldırgan ve oğluna tutuklama kararı!

Son dakika haberi... Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayarak yaralayan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile sokakta yanına yaklaşan Seydi Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı da olan ve Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş, Meriç’i bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile bağırsakları zarar gören Meriç, akşam ameliyata alındı.

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arbede sırasında Seydi Ahmet Keleş’in Milletvekili Meriç’i bıçakladığı yer aldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydi Ahmet K.’nin kaçtığı aracı tespit etti. Seydi Ahmet Keleş, şüphelilerden A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

"BİLEREK YAPMADIM"

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve olayda dahli bulunan diğer 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı Seydi Ahmet Keleş, sevk sırasında, "Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" dedi.

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