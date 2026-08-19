Memur ve emekli Ocak ayında ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşiyor...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ OCAK’TA NE KADAR ZAM ALACAK?

TGRT Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren SGK Uzmanı İsa Karakaş, Merkez Bankası’nın yıl sonu beklentileri ve kendi analizleri ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öngördüğü zam aralığını açıkladı. Karakaş, şu ifadeleri kullandı: "Piyasa beklentileri ve benim öngörüm hükümetin yıl sonunda yüzde 29,5 gibi bir yıllık enflasyonla yılı kapatacağı yönünde. Bu bağlamda güncel verilere dayanan son analizime göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında en az yüzde 8,5, en fazla yüzde 10 ila yüzde 10,5 civarında bir güncelleme gelecektir.