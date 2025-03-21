Bayram öncesi bankalardan nakit işlemi yapacaklar dikkat: Limit değişiyor... İşte, detaylar...

Para çekme limiyi yükseliyor mu?

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş Milliyet'e yaptığı açıklamada, birçok bankanın şu anda QR kod ile para çekme de dahil olmak üzere limitlerin 7 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında sınırlandırdıklarını ifade ederek değişikliğin ardından bu sınırın 15 bin lira ile 20 bin lira arasında olabileceğini belirtti.