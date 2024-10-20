Yurtdışından telefon alanlar dikkat! O telefonlar tek tek kapatılıyor

Daha önce yurtdışından satın alınan telefonlar için IMEI kayıt ücreti ödemek istemeyenler, cihazlarını bir yıl boyunca kayıt yaptırmadan kullanabiliyorlardı. Bununla birlikte, bu sürenin sonunda ya kayıt ücreti ödemek ya da telefonculara IMEI klonlama veya kırdırma işlemi yaptırmak için başvurmak gerekiyordu.
Devlet, IMEI klonlamasını engelleme çabasıyla bu yöntemi yasakladı ve kayıt dışı telefonlar yasaklandı.
Telefonlarını klonlayan kişiler, telefonlarının kapanması üzerine telefoncuları tekrar kullanıyor. Mecidiyeköy'de çalışan bir telefoncu, klonlama artık yasa dışı olduğunu ve devletin bunu tamamen yasakladığını söyledi. Bununla birlikte, önceden müşterileri için klonlama yaptıkları cihazların da kapandığını bildirdi.
Yurtdışından getirilen cep telefonları için 2025 yılında IMEI kayıt ücreti 45 bin 953 TL'ye çıkacak. Telefonlarını yurtdışından getiren vatandaşlar, bu artış nedeniyle çok fazla para harcayacak.