Yurtdışından telefon alanlar dikkat! O telefonlar tek tek kapatılıyor

Daha önce yurtdışından satın alınan telefonlar için IMEI kayıt ücreti ödemek istemeyenler, cihazlarını bir yıl boyunca kayıt yaptırmadan kullanabiliyorlardı. Bununla birlikte, bu sürenin sonunda ya kayıt ücreti ödemek ya da telefonculara IMEI klonlama veya kırdırma işlemi yaptırmak için başvurmak gerekiyordu.