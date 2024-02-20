Yengeç burçları dikkat! Hafta sonu size sürpriz var

19-25 Şubat 2024 haftalık burç yorumları yayınlandı! Haftalık burç yorumları uzman astrolog Aygül Aydın tarafından sunuldu. 19 Şubat ile 25 Şubat arasında, burçlar aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında neler bekliyor?

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Yengeç burçları dikkat! Hafta sonu size sürpriz var

Ay, Yengeç burcunda hareket ediyor. Hayat zaman zaman zor olabilir ve kırgınlıklar ve acılar içerebilir. Bununla birlikte, hayat, suya resim yapmak gibi kısadır ve izler zamanla kaybolur. Dertler zamanla suyun dibine çöker ve çamur dibe çökünce suyun berraklığını bozur. Kendini hatırla! İçsel gücünü ve parlaklığını sürdürmeye odaklan. Tüm engellerin üstesinden gelebileceğini unutma. Hayatın sizi zorlayabileceği durumlarda bile kararlı kal.

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23 Şubat'ta Merkür de Balık burcuna geçecek ve bu da iş ve duygusal hayatınızı etkileyecektir. Nereye ihtiyacınız olduğunu, neyi kullanacağınızı ve nereye gideceğinizi bilmeniz gerektiğini düşüneceksiniz. Daha önce bu düşüncenizi daha iyi işlemek isteyebilirsiniz. İşinizin büyümesi, doğru kullanılması ve gerçek bir fayda getirmesi için hangi yaklaşımları sergilemeniz gerektiğini ve hangilerinden kaçınmanız gerektiğini keşfedebilir ve bunun üzerine çalışabilirsiniz. Daha önce fikir aldığınız veya tanıdığınız birinden yeniden danışmanlık almak faydalı olabilir. Bir başkasına güvenmek yerine kendinize güvenmelisiniz. Bunu yaptığınızda suç işlediğinizi hissettirerek sizi manipüle eden konulardan ve insanlardan uzaklaşmak için fırsat bulabilirsiniz. Bunları artık ihmal etmeyin. Dalgınlık, unutkanlık, yanılgı ya da konduramama gibi durumlar bazı seçimlerinizi etkileyebilir. Çok heyecanlı, aceleci ve bir daha olmayacakmış gibi hissettiğiniz anları kontrol edebiliyorsanız, süreç size fayda sağlayacaktır.

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