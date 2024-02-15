Boğa burcunun dönemi başlıyor! Boğa burcu olanlar bugün çok önemli

Bugün Ay ve Jüpiter Boğa burcunda yan yana olduğu için sakin ve kararlı bir şekilde ilerleme konusunda yardımcı oluyor. Özellikle maddi konularda ve genel olarak başkalarından yardım almanın harika fırsatları var. Bununla birlikte, bazı durumlarda esneklik göstermek ve fikirlerimizi çeşitlendirmek faydalı olacaktır. Günümüzde sanatsal uğraşlar ve toprağa yönelik işler iyi şanslar sunabilir.

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Nelerden kaçınmak gerekir? Koşullar biraz hızlı gelişebilir. Elimizdekileri kaybetmemek için çabalıyoruz, ancak bu bazı fırsatları kaçırmamıza ya da abartmamıza neden olabilir. Bugün, hayatın güzel ve eğlenceli yönlerinden çok sayıda sunacağız.