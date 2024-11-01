  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Stopaj düzenlemesi sona erdi! Yeni stopaj oranları ne kadar oldu?

Stopaj düzenlemesi sona erdi! Yeni stopaj oranları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Stopaj düzenlemesi sona erdi! Yeni stopaj oranları ne kadar oldu?
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'inci maddesindeki tevkifat oranlarına ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.

Avrupa'da yeni salgın! Kuş gribi yayılmaya devam ediyorAvrupa'da yeni salgın! Kuş gribi yayılmaya devam ediyor

Yapay zeka artık çok daha güçlü! ChatGPT'ye gelen bu özellik yok artık dedirttiYapay zeka artık çok daha güçlü! ChatGPT'ye gelen bu özellik yok artık dedirtti

CHP'den son dakika açıklaması! Sıradaki hedef İBBCHP'den son dakika açıklaması! Sıradaki hedef İBB

Bu nedenle, altı aylık mevduatlar için stopaj oranı yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, bir yıla kadar olanlar için yüzde 5'ten yüzde 7,5'e, bir yıldan uzun olanlar için ise yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseldi.

31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Marmaray'da yeni dönem başlıyor! Türkiye Kart ile seyahat edilecek
Marmaray'da yeni dönem başlıyor! Türkiye Kart ile seyahat edilecek
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara mesaj! Esenyurt meydanına davet etti
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara mesaj! Esenyurt meydanına davet etti
Online alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapmayanın hesabı tehlikede!
Online alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapmayanın hesabı tehlikede!
Narin cinayetini nasıl işlendiğini tek tek açıkladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifade ve keşif görüntüleri ilk kez yayınlandı
Narin cinayetini nasıl işlendiğini tek tek açıkladı! İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifade ve keşif görüntüleri ilk kez yayınlandı
Fatih Erbakan'dan terör suçlaması ile tutuklanan Ahmet Özer açıklaması: ''Doğru bulmuyorum''
Fatih Erbakan'dan terör suçlaması ile tutuklanan Ahmet Özer açıklaması: ''Doğru bulmuyorum''
Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik celp yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik celp yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kardeşlik rotası, Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut! 31 Ekim 2024 Perşembe gazete manşetleri
Kardeşlik rotası, Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut! 31 Ekim 2024 Perşembe gazete manşetleri