Stopaj düzenlemesi sona erdi! Yeni stopaj oranları ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararla Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.
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Cumhurbaşkanının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'inci maddesindeki tevkifat oranlarına ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.
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Bu nedenle, altı aylık mevduatlar için stopaj oranı yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, bir yıla kadar olanlar için yüzde 5'ten yüzde 7,5'e, bir yıldan uzun olanlar için ise yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseldi.
31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak
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