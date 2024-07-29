Yatırımın 4 altın kuralı: Nasıl bir yatırım yolu izlemek gerekir?

Doğru zihniyet olmadan başarılı olmak çok daha zordur ve aynı ilke finansal eğitim ve yatırımın temel kuralları için de geçerlidir. Nihayetinde, her şey dört temel ilkeye ve sağlam bir finansal eğitime ulaşmaya indirgenir.

Bu fikirlere, bunları kişisel mali durumunuza nasıl uygulayabileceğinize ve bunun için çalışmak yerine varlıklarınızdan nasıl para üreteceğinize daha yakından bakalım.

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YATIRIMIN TEMEL KURALLARI

Yatırım, gelecekte kar elde etmek için daha yüksek bir fiyata satmak veya varlıkların uzun vadede onlar için pasif gelir elde etmesi amacıyla hisse senetleri, tahviller, hisse senetleri, gayrimenkuller veya emtialar gibi varlıkları satın alma eylemidir.

İnsanlar aktif olarak yatırım yapabilir ve kendi yatırımlarını yönetebilir veya bir finansal danışman kullanmayı seçebilir. Yatırımcılar, tahvil gibi sabit getirili varlıklar aracılığıyla pasif yatırımı seçebilir veya daha fazla dikkat ve çalışma gerektiren hisse senetlerini satın alabilir.

Diğer insanların parası (OPM);

Ana gelir türleri

Finansal eğitim

Nakit akışına yatırım yapın

DİĞER İNSANLARIN PARASI (OPM)

Diğer insanların parası veya OPM, iş dünyasında, genellikle gayrimenkul veya zaman içinde değeri artabilecek diğer varlıkları satın almak için finansal kaldıraç veya üçüncü taraf finansmanını tanımlamak için kullanılan bir jargon ifadesidir.

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Finansal kaldıraç, potansiyel getirileri artırmak için kullanılan borç sermayedir, böylece riski de arttırır. OPM, bir borçlunun veya yatırımcıların, orijinal kaynaklarının (şu anda sahip oldukları sermayenin) ötesinde değerlerini ve karlarını artırmak için varlıkları satın almalarını, kontrol etmelerini veya iyileştirmelerini sağlar.

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ANA GELİR TÜRLERİ

9-5 zihniyetinden geçmek ve mevcut paranızı başarılı bir şekilde büyütmek için üç ana gelir türünü anlamak önemlidir. Çoğu insan kazanılmış gelirle para kazanıyor; insanların maaş için belirli saatlerde çalıştığı herhangi bir iş - öğretmenler, pazarlamacılar, itfaiyeciler, avukatlar ve genellikle en yüksek vergilendirilir.

Temel gelir türlerini anlamak, geleneksel emeklilik fonlarının ötesinde emeklilik için nasıl para biriktireceğinizi, gayrimenkul ve hisse senetlerine yatırım yapmayı, daha fazla pasif gelir elde etmeyi, çalışmak zorunda kalmadan servet elde etmeyi, girişimci olmayı, hobilerinizi bir işletmeye veya yan gelire dönüştürmeyi veya genel olarak finansal olarak farkında olmayı anlamanıza yardımcı olabilir.

FİNANSAL EĞİTİM

Okullarda ve üniversitelerde finansal eğitim eksikliği olma eğilimindedir. Öğretilen şey finansal okuryazarlıktır, ancak paranın nasıl çalıştığı ve paranın sizin için nasıl çalışacağıdır - kendinizi finansal olarak eğitmek, yatırımın temel kurallarından biridir.

Finansal eğitim, yalnızca gelir ve giderlerin ne olduğunu değil, borç, varlık, borç ve nakit akışından nasıl yararlanılacağını bilmekle ilgilidir. Muhasebe süreçlerinin ve nakit akışı yönetiminin temellerini anlamak da yardımcı olabilir.

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NAKİT AKIŞINA YATIRIM YAPIN

İş anlamında nakit akışı, bir şirkete girip çıkan para miktarı anlamına gelir - satışlardan gelir olarak kazanılan para ve gider olarak maliyetlere harcanan para. Ayrıca, varlıklardan elde edilen pasif gelire de atıfta bulunabilir - nakit akışına yatırım yapmak, kiralık daireler veya telif ücretleri gibi devam eden gelir elde etmek için varlıkları elde etmek anlamına gelir.

İnsanlar büyük bir ev ve bir araba hayal ediyor ve değişen ekonomik koşullar nedeniyle bunu sadece kazanılmış gelirle yapmak zorlaşıyor. Varlıklara yatırım yapan insanlar, kazanılan geliri büyüten ek, pasif gelir elde edebilirler.

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