Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak? Emekli Maaş Farkı Hesaplama

SSK ve Bağkurlular, 6 ila 7 Şubat tarihleri arasında emeklilere yüzde 11,68'lik ek zam farkının hesaplara ne zaman yatırılacağı konusunda soruyorlar. Hem emekli maaşı hem de zam farklarının hesaplara aktarılacağı tutarlar açıklandı.

Emeklilerin zam oranı %49,25'e yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı önce enflasyon farkıyla %37,57 idi, ancak daha sonra bu oran %42,6'ya yükseldi. Bununla birlikte, memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranında bir zam alması nedeniyle arada yine bir fark oluştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını bildirdi. Bu nedenle, tüm emeklilere aynı zam oranı verildi.

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Ne Kadar Zam Yatacak?

Ocak ayındaki yüzde 37,57'lik artışa göre emekliler maaşlarını aldı. Ek zam, hesaplara 11,68 puanlık fark kazandıracak.

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Emeklilerin maaşlarındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Maaşı 10 bin TL olan kişilere 1168 TL maaş farkı verilecektir.

12 bin TL olanlara 1402 TL maaş farkı verilecektir.

15 bin TL olanlara 1752 TL maaş farkı verilecektir.

17 bin TL olanlara 1985 TL maaş farkı verilecektir.

20 bin TL maaş alan kişilere 2 bin 336 TL maaş farkı verilecektir.

25 bin TL olan kişilere 2 bin 920 TL maaş farkı verilecektir.