Yatırımcılar, Fed kararını beklerken Bitcoin fiyatı kararsızlığını sürdürüyor

Bir piyasa gözlemcisi, geçtiğimiz günlerde Bitcoin ETF'lerine hayal kırıklığı yaratan akışlarına dikkat çekti. Bu da kısmen yatırımcıların Çarşamba günkü FOMC toplantısı öncesinde riskleri azaltmasından kaynaklandığı aktarıldı.

YAYINLAMA
Google News
Yatırımcılar, Fed kararını beklerken Bitcoin fiyatı kararsızlığını sürdürüyor

Bitcoin (BTC) fiyatı Salı günü gecedeki en düşük seviyelerinden 65.000 dolara yaklaştı. Ancak Çarşamba günü sona erecek olan Federal Rezerv toplantısı, düzeltmenin bitip bitmeyeceğine karar vermek için kripto piyasası üzerinde büyük görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak!Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak!

BİTCOİN SERT DÜZELTME YAPTI

Geçtiğimiz haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerini kaydettikten sonra, piyasa değerine göre en büyük kripto, Perşembe günü sadece 74.000 dolardan keskin bir şekilde düştü. Salı günü erken saatlerde %15'in üzerinde düşüşle 63.000 doların altına geriledi. Bu düşüş diğer dijital varlıkları da geri çekti.

2018/06/04/son-yillarin-fenomen-olgusu-haline-gelen-bitcoin-ile-olusan-iyimser.jpg

Düzeltme, geçen hafta ABD'de beklenenden daha sıcak enflasyon okumalarını takip etti. Bu da merkez bankasının para politikalarını hafifletme istekliliğini azaltabilir ve faiz indirimlerini daha da geciktirebilir.

Depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kura ile evlerine kavuştu!Depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kura ile evlerine kavuştu!

Kıdemli analist Vetle Lunde, “Piyasa oybirliğiyle oranların değişmeden kalmasını bekliyor. Ancak sürekli yüksek enflasyon zemininde kesintiler ertelenebileceğinden, nokta grafiğindeki ayarlamalara çok dikkat edecek” dedi. Nokta grafiği, Fed komitesi üyelerinin gelecek yılki faiz oranlarına bakış açısıdır ve yatırımcılara politika yapıcıların beklentilerine bir bakış sunar.

Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gram altında yön mü değişiyor? İslam Memiş, iki karara dikkat çekti!
Gram altında yön mü değişiyor? İslam Memiş, iki karara dikkat çekti!
Depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kura ile evlerine kavuştu!
Depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kura ile evlerine kavuştu!
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
TZOB Başkanı Bayraktar'dan önemli açıklama! Gıda ürünlerinde artan taklit ekonomiye derbe vuruyor!
TZOB Başkanı Bayraktar'dan önemli açıklama! Gıda ürünlerinde artan taklit ekonomiye derbe vuruyor!
Son Haberler
Uzmanlar uyardı: Kızamık salgınının ana nedeni aşısız kişiler!
Uzmanlar uyardı: Kızamık salgınının ana nedeni aşısız kişiler!
Yatırımcılar, Fed kararını beklerken Bitcoin fiyatı kararsızlığını sürdürüyor
Yatırımcılar, Fed kararını beklerken Bitcoin fiyatı kararsızlığını sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak!
Adalet Bakanı son noktayı koydu: Futbolculara ceza verilecek mi?
Adalet Bakanı son noktayı koydu: Futbolculara ceza verilecek mi?
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Emeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacak
Emeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacak
Çok Okunanlar
19 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
19 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kura ile evlerine kavuştu!
Depremzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kura ile evlerine kavuştu!
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar! Vatandaşa ‘dolar’ uyarısı yaptı!
Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar! Vatandaşa ‘dolar’ uyarısı yaptı!
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...