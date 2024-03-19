Yatırımcılar, Fed kararını beklerken Bitcoin fiyatı kararsızlığını sürdürüyor

Bitcoin (BTC) fiyatı Salı günü gecedeki en düşük seviyelerinden 65.000 dolara yaklaştı. Ancak Çarşamba günü sona erecek olan Federal Rezerv toplantısı, düzeltmenin bitip bitmeyeceğine karar vermek için kripto piyasası üzerinde büyük görünüyor.

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BİTCOİN SERT DÜZELTME YAPTI

Geçtiğimiz haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerini kaydettikten sonra, piyasa değerine göre en büyük kripto, Perşembe günü sadece 74.000 dolardan keskin bir şekilde düştü. Salı günü erken saatlerde %15'in üzerinde düşüşle 63.000 doların altına geriledi. Bu düşüş diğer dijital varlıkları da geri çekti.

Düzeltme, geçen hafta ABD'de beklenenden daha sıcak enflasyon okumalarını takip etti. Bu da merkez bankasının para politikalarını hafifletme istekliliğini azaltabilir ve faiz indirimlerini daha da geciktirebilir.

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Kıdemli analist Vetle Lunde, “Piyasa oybirliğiyle oranların değişmeden kalmasını bekliyor. Ancak sürekli yüksek enflasyon zemininde kesintiler ertelenebileceğinden, nokta grafiğindeki ayarlamalara çok dikkat edecek” dedi. Nokta grafiği, Fed komitesi üyelerinin gelecek yılki faiz oranlarına bakış açısıdır ve yatırımcılara politika yapıcıların beklentilerine bir bakış sunar.

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