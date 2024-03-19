Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da iftar programına katıldı. Milyonların merak ettiği Ramazan Bayramı hakkında da müjdesini paylaştı. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak kararlaştırıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak!

Cumhurbaşkanı “Şoför Esnafları ile iftar” programına katıldı. Ankara’da düzenlenen programa katılan Erdoğan, başta yerel seçimler olmak üzere bayram tatlinie kadar pek çok konuya değindi.

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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Cumhurbaşkanı, “Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik” açıklamasını yaptı.

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ŞÖFOR MİLLETİN AYNASIDIR

“Siyasete ilk atıldığımız dönemden itibaren sizlerle farklı vesilelerle bir araya geldik, dertleştik, hasbıhal ettik. Salon toplantıları, taksi dolmuş duraklarında, trafikte sizlerle yakın irtibat halinde olduk. Sizlerin kanaatlerini almaya, sizlere kulak vermeye ihtimam gösterdik. Her zaman sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Çünkü şoför esnafı bu kardeşlerimin yaptıkları iş icabı milletimizin aynasıdır. Sizlerin bu ülkeye, bu millete, bu şehre yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz.

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Kiminiz takside, kiminiz minibüste, kiminiz otobüste helal rızık peşinde koşuyorsunuz. Her gün 100 binlerce hemşehrimizi işyerine, evine, sevdiklerine güvenle ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz.Siyasi hayatı boyunca daima sizlerle beraber yol yürümüş kardeşiniz olarak her gün nasıl bir mücadele içinde olduğunuzu çok iyi biliyorum.”

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