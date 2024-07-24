Yatırımcı soruyor: Bitcoin Fiyatı, bugün neden düşüyor?

Bitcoin fiyatı, piyasa duyguları tersine döndükçe endüstri ile ilgili son olayların ardından aşağı doğru hareket etti. Varlığın fiyatı son 24 saatte yaklaşık %1 düştü. Önceki bir toparlanmanın ardından haftalık büyümeyi %1,6'ya düşürdü.

Altın düşer mi Çıkar mı? 24 Temmuz Çarşamba güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları

BİTCOİN FİYATI MT GOX GERİ ÖDEMELERİ TARAFINDAN ENGELLENDİ

Bitcoin fiyatı, Alman varlık satışlarının şu anda benzer bir düşük duygu durumunda olmasının ardından 66.000 doları geri almak için bir toparlanma yaptı. Bu, Haziran ayında iflas etmiş bir kripto borsası tasfiye memuru tarafından açıklanan geri ödemelerin bir sonucudur. Açıklamadan haftalar sonra, Mt Gox zincir üzerindeki BTC hareketleri ile endüstri alanlarına hakim olan ödemeler başladı.

24 Temmuz'da Mt Gox, zincir üzeyi analitik firması Arkham Intelligence tarafından işaretlenen ele almak için 37.477 bin BTC'yi varlıklarından 3 milyar doların üzerinde bir değere sahip olarak taşıdı. 23 Temmuz'da Kraken, Mt Gox Rehabilitasyon Mütevelli Heyeti'nden 48.641 BTC aldıktan sonra alacaklılara geri ödemeye başladığını duyurdu.

Toplamda, iflas eden borsa alacaklılara 140.000 BTC dağıtacak ve varlık sahipleri için büyük endişelere yol açacak.

Analistlerden tahmin: ABD seçimlerinde dolar ne olacak?

Haberin Devamı

Duyguyu aşağı indiren korku, piyasayı etkileyecek potansiyel varlık satışından kaynaklanıyor. On yıllık varlıkla uğraşan alacaklılar, varlık fiyatındaki büyüme nedeniyle risk görünüyor. Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasından sonra kurumsal taleple birleşen artan benimseme, fiyatı 73.000 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı.

66 bin dolarlık fiyat düzeltmesine rağmen, bazı alacaklılar varlıklarını satma arzusunu dile getirirken, diğerleri de aynısını yapacak.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDENLER

BTC fiyat düşüşü ve etkilerinin diğer nedenleri arasında;

Hong Kong'da Inverse Bitcoin ETF'nin lansmanı.

Yükseliş duygularını darlatan büyük tasfiyeler.

Akaryakıt fiyatları yine değişti! Güncel benzin ve motorin fiyatları