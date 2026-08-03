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TÜİK son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, aylık enflasyon rakamlarını açıkladı: Temmuzda enflasyon yüzde 1, 78 oldu, yıllık ise enflasyon yüzde 31, 75 olarak belirlendi...

TÜİK son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı!
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TÜİK son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, aylık enflasyon rakamlarını açıkladı: Temmuzda enflasyon yüzde 1,78 oldu, yıllık ise enflasyon yüzde 31,75 olarak belirlendi...

TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon aylık bazda yüzde 1,78 olarak kaydedilirken yıllık bazda yüzde 31,75 oldu.

TÜİK son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı!

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul’da temmuz ayında perakende fiyatların aylık yüzde 2,06 arttığını kaydederken yıllık bazda ise yüzde 35,20 olarak bildirmişti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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