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Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Tesettürlü gelinden direk dansı

Bir düğünde başörtülü gelinin direk dansı yapan dansçıya eşlik ettiği görüntüler büyük tartışma yarattı. Gelinin müzik eşliğinde dansçıyla birlikte hareket ettiği anlara bazı kişiler tepki gösterirken bazıları ise gelinin eğlenmesinde bir sakınca olmadığını savundu.

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Tesettürlü gelinden direk dansı
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Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Tesettürlü gelinden direk dansı

Bir düğünde başörtülü gelinin direk dansı yapan dansçıya eşlik ettiği görüntüler büyük tartışma yarattı. Gelinin müzik eşliğinde dans ettiği anlara bazı kişiler, "Dini değerleri aşağılamaktan işlem yapılmayacak mı?" sözleriyle tepki gösterirken bazıları ise "Ne var yani, başı kapalı diye eğlenmeyecekler mi?" yorumuyla gelini savundu. Görüntüler farklı görüşleri beraberinde getirdi.

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Tesettürlü gelinden direk dansı

Bir düğünde başörtülü gelinin direk dansı yapan dansçıya eşlik ettiği görüntüler tartışma yarattı. Gelinin müzik eşliğinde dansçıyla birlikte hareket ettiği anlara bazı kişiler tepki gösterirken bazıları ise gelinin eğlenmesinde bir sakınca olmadığını savundu.

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Tesettürlü gelinden direk dansı

BAŞÖRTÜLÜ GELİN DİREK DANSÇISINA EŞLİK ETTİ

Düğünde sahne alan direk dansçısı performansını sergilerken başörtülü gelin de dansçının yanına gelerek gösteriye katıldı. Gelinin müzik eşliğinde dans ettiği anlar kameraya kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerin yayılmasının ardından farklı yorumlar yapıldı. Bazı kişiler, "Dini değerleri aşağılamaktan işlem yapılmayacak mı?" sözleriyle tepki gösterdi.Bazı kişiler ise "Ne var yani, başı kapalı diye eğlenmeyecekler mi?" yorumuyla gelini savundu. Görüntüler, birbirinden farklı görüşlerin dile getirildiği bir tartışmaya neden oldu.

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