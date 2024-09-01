Yağ alacaklar elini çabuk tutsun! Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye'de zamlar devam ediyor. Market fiyatlarını görünce vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

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Yağ alacaklar elini çabuk tutsun! Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar oldu?

Milyonlarca insanın sofrasının vazgeçilmezlerinden biri olan ayçiçek yağı hala zamlanıyor. Ayçiçek yağı, Türkiye'de enflasyonun en çok etkilediği gıda piyasasında en yüksek fiyaTLa satılan ürünler arasında yer alıyor.

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Ayçiçek yağı fiyatları

Türkiye'de birkaç yıldır var olan enflasyon hala en yüksek seviyede. Hayat pahalılığı, enflasyon nedeniyle birçok vatandaşın maaşını azaltırken, durumu daha da zorlaştırıyor. Gıda enflasyonu en çok sitem ettiriyor. Ayçiçek yağına yapılan zamlar sonrası mevcut fiyaTLar gündemde.

1 L Pet Bir Yağ Ayçiçek Yağı 60,75 TL

2 L Pet Bir Yağ Ayçiçek Yağı 117,85 TL

3 L Pet Bir Yağ Ayçiçek Yağı 175,45 TL

4 L Köseli Bir Yağ Ayçiçek Yağı 230,25 TL

4 L Tenekeden Bir Yağ Ayçiçek Yağı 241,90 TL

4,5 L Köseli Pet Bir Yağ Ayçiçek Yağı 256,30 TL

5 L Köseli Pet Bir Yağ Ayçiçek Yağı 282,10 TL

5 L Kavanoz Bir Yağ Ayçiçek Yağı 290,25 TL

5 L Tenekeden Bir Yağ Ayçiçek Yağı 299,50 TL

10 L Tenekeden Bir Yağ Ayçiçek Yağı 590,60 TL

18 L Tenekeden Bir Yağ Ayçiçek Yağı 1.028,55 TL

18 L Tenekeden Profesyonel Ayçiçek Yağı 1.028,55 TL

18 L Tenekeden Profesyonel Biberiye Ayçiçek Yağı 1.081,00 TL

1 L Pet Bir Yağ Oleo Ayçiçek Yağı 66,70 TL

1 L Pet Bir Yağ Olem Ayçiçek Yağı 321,00 TL

5 L Pet Bir Yağ Olem Ayçiçek Yağı 326,00 TL

17 L Teneke Biryağ Olem Ayçiçek Yağı 1.141,70 TL

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