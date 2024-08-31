Ali Tezel net rakam verdi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Türkiye'nin ünlü sosyal güvenlik uzmanlarından Ali Tezel, emeklilerin ocak ayında alacağı zamlar için doğrudan bir rakam verdi. Ek olarak, emekliye ne kadar zam yapılacak?

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Ali Tezel net rakam verdi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de bir süredir açlık sınırı altında kalan maaşlarıyla geçim sıkıntısı çektiklerini dile getiren kesimlerden biri olan emekliler, zam beklenirken, uzmanların dikkati gelecek ocak zammına döndü. Temmuz ayında 2024 yılının ikinci zammı alan emekliler için bu zam da yetersizdi.

12 bin 500 TL taban maaşı ve yüzde 24'ü aşan zamlar, emekli maaşını asgari ücrete yaklaştıramazken, emekli maaşı neredeyse 20 bin TL olan açlık sınırının çok altında kaldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, herkesin tartışmaya başladığı ocak zammını ele aldı.

Sıradaki Zam Ocak Ayında

Hatırlanacağı üzere, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 idi ve bu oran temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 zam getirmişti. Temmuz ayı, toplu sözleşme hesabı üzerinden çalışan memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında maaş zammı ve enflasyon farkı zammı ile geçti. TBMM, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'yi 12 bin 500 TL'ye çıkardı. Bu, 8 bin 23 TL ve altında kök aylığı alan emeklilerin maaş zammını kullanmasını engelledi. Bununla birlikte, emeklilerin "geçinemediğinden" dertlenenler için ocak ayı bir sonraki zam durağı olacak. Ocak zammına ilişkin açıklama, uzman isim Ali Tezel tarafından yapıldı.

Kök Zamma Artış Beklenmiyor

Kök maaşlara bir kez daha zam yapılmadı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu. Sonuç olarak, emeklilerin maaşları sadece rakamsal olarak arttıkça aylıklarındaki makas aralığı da günden güne artmaya başladı. Gündemin Ocak zammı üzerinde yoğunlaştığı şu günlerde, uzmanlar, gelecekteki zammın kök maaşla ilgili olarak hiçbir etkisi olmayacağını söylüyor.

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