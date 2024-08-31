10 yılda emekli olmak mümkün! O şartları sağlayan anında emekli olacak

Malulen emeklilik, on yıllık bir çalışmanın ardından emekli olmanın bir yoludur. Malulen emekli olma koşulları nelerdir? Malulen emekli olma koşullarını sizler için derledik.

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10 yılda emekli olmak mümkün! O şartları sağlayan anında emekli olacak

Çalışanların sıklıkla tartıştığı konulardan biri olan emeklilik türleri, birbirinden farklı koşullar aracılığıyla emekli olmayı mümkün kılan birçok farklı seçenektir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal şartlarda prim, çalışma yılı ve yaş arayan durumlarda bu şartları gevşetebiliyor.

Malulen emeklilik, en erken emekliliğin sağlandığı emeklilik türlerinden biridir. Bununla birlikte, bu tür bir emekli olmak için bir kişinin hasta olması veya çalışamayacak durumda olması gerekir. Malulen emekli olma koşulları nelerdir?

Hastalığın yanı sıra emeklilik başvurusu için tamamlanmış prim şartı bulunuyor

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Sosyal Güvenlik Kurumu, sadece bir hastalığa yakalanmış olmayı kabul etmez; malulen emeklilik için belirli koşullar gerekir. Bu koşullardan biri, en az on yıldır sigortalı olmak ve toplam 1800 gün prim ödemiş olmak. SGK, sadece başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalı çalışanlar için sigortalılık süresine bakmaksızın emeklilik için 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması şartını aramaktadır.

Sadece bu hastalıklara sahip olanlar malullük başvurusu yapabiliyor

Emekli aylığı alabilmek için SGK tarafından malullük kapsamına alınan hastalıklara sahip olmak gerekir. Her yıl bu hastalıkları bildiren SGK, bu yıl da listeyi belirleyerek hastalıkları bildirmiş bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malullük kapsamına alınan hastalıklar, "nörolojik, psikiyatrik, göz, boğaz, onkolojik, hematolojik, travmatolojik, romatolojik, gastroenterolojik, dermatolojik hastalıklar ile kalp ve damar hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları" olarak kategorize edildi ve liste çok uzun ve ayrıntılı. Bazılarını sıralayayım: kanser, beyin tümörü, MS, şizofreni, görme azlığı, parkinson, demans, epilepsi, anemi, behçet hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp nakli, akciğer nakli, tüberküloz, AIDS, böbrek nakli, solunum sistemi hastalıkları ve denge bozuklukları.

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