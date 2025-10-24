Valilikten son dakika duyuru: İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi!

İstanbul Valiliği, megakentte beklenen sağanak yağış nedeniyle okulların saat 16.00'dan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul'da bugün öğleden sonra fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği, yağmur dolayısıyla okulların saat 16.00'dan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.

Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır.

"FIRTINA VE SAĞANAK GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün (24 Ekim Cuma) öğle saatlerinden itibaren fırtına ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğleden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği ve aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.Bununla birlikte Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak, cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürecek aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Batı ilçelerimizde başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" ifadesine yer verildi. Açıklamada, vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"EVİNİZE ERKEN GİDİN"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbullulara çağrıda bulundu. "İstanbullular bugün evinize erken gidin" diyen Prof. Şen, "Ben 13.00 TV yayınından sonra eve dönüyorum" dedi.Şen paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:"Bugün 15.00 den sonra Trakya'dan başlayacak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli. ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar yaşamda olumsuzluklar yapabilir. dikkatli ve tedbirli olunmalı."

