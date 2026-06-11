Valilikten kesin karar! O tarihler arasında 15 ilimizin ormanlarına girmek yasaklandı!

Yaz aylarında korku yaratan orman yangınlarına karşı 15 ilimize ait Valiliklerden kesin karar çıktı: Ekim ayına kadar çok sayıda ilimizde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Türkiye'de yaz sıcaklarının etkili olmasıyla birlikte geçtiğimiz yıllarda çok sayıda ilimizde ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına karşı yeni önlemler alındı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilimizde ormana girişler Ekim ayının ortasına dek yasaklandı.

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'NDE ORMANA GİRİŞLER YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda il genelindeki ormanlık alanlara girişler 12 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Karar kapsamında belirlenen alanlar dışında ateş yakılması, orman içi ve yakınındaki bölgelerde anız ile bitki örtüsü yakılması ve yangına neden olabilecek havai fişek ile dilek balonu kullanımı yasaklandı.

Kırklareli Valiliği de meteorolojik şartlar nedeniyle artan yangın riskine karşı kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim’e kadar yasaklandığını duyurdu.

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Açıklamada, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş ve anız yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları istendi.

Her iki ilde de jandarma ve ilgili ekiplerin denetimlerini artıracağı, kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, muhtemel orman yangını riskini en aza indirmek amacıyla müdürlüğün sorumluk alanında bulunan Afyonkarahisar'da 1 Haziran, Eskişehir'de ise 15 Haziran tarihinden itibaren ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

İşte ormana giriş yasağı getirilen bazı iller:

İstanbul: 8 Haziran -15 Ekim

Ankara: 1 Haziran – 30 Eylül

İzmir: 1 Haziran-31 Ekim

Antalya: 1 Mayıs – 31 Ekim

Bursa: 1 Haziran - 31 Ekim

Sakarya: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran-31 Ekim

Çanakkale: 1 Haziran – 30 Eylül

Muğla: 1 Haziran – 31 Ekim

Aydın: 19 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 1 Haziran - 30 Eylül

Kütahya: 1 Haziran - 31 Ekim

Eskişehir: 15 Haziran - 15 Ekim

Afyonkarahisar: 1 Haziran - 31 Ekim

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