İran ve ABD savaşının şiddeti arttı: Bölgedeki çatışma giderek büyüyor!

İran-ABD savaşı şiddetlenerek devam ediyor. ABD ordusu, İran'da çok sayıda bölgeyi bombaladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'ye misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait bir Apache helikopterini düşürmesiyle yeniden başlayan İran-ABD savaşı şiddetlenerek devam ediyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE ALINDI

İran basını, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "Bu gece İran'ı çok sert vuracağız" açıklamasının ardından ülkede hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ayrıca bölgede yaşayan yerel halkın patlamaya benzer sesler duyduğu ancak bu seslerin hava savunma sistemlerinin faaliyetinden kaynaklandığı belirtildi.

CENTCOM: İRAN'DA BİRDEN FAZLA HEDEFE SALDIRI BAŞLATILDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla İran'da birden fazla hedefe meşru müdafaa saldırıları başlattıklarını duyurdu.

Komutanlık, söz konusu saldırıların İran'ın saldırganlığına yanıt olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ

Öte yandan İran devlet televizyonu, Kiş Adası sakinlerinin de uzak mesafeden kaynağı henüz netleşmeyen sesler duyduğunu açıkladı.

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden de patlama sesleri geldiği bildirildi.

İRAN VE ABD GÜÇLERİ ARASINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Hürmüzgan Valiliğine dayandırılan haberlerde ise Keşm ve Hengam adalarında saldırılardan kaynaklanan patlamalar olduğu belirtildi.

Öte yandan, Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı çevresindeki liman kenti Bender Abbas'taki patlama seslerinin havalimanından geldiğini bildirdi.

İran basınında yer alan son dakika haberlerine göre, İran'ın güneyindeki deniz sularında İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Haberin Devamı

TRUMP'TAN SALDIRILAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların "şiddetli" şekilde süreceğini bildirdi.

Fox News'e göre Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan İran'a yönelik yeni saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını belirten Trump, bunların bir kısmının başkent Tahran'a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

Trump, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran hava sahasında uçtuğunu belirterek, ülkenin güneybatı bölgelerinde radar ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini kaydetti.

"İranlı üst düzey yetkililerin kendisini aradığını ve bombalamayı durdurmalarını istediğini" aktaran Trump, saldırıların yakında duracağını belirtti.

İran'ın anlaşmayı imzalamaması halinde ise Trump, küfürlü bir ifade kullanarak, eğer anlaşmayı imzalamazlarsa yarın onları çok "şiddetli" şekilde bombalayacaklarını vurguladı.

Trump, bunun dünya üzerinde en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu da savundu.

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını "tamamen yalan" diyerek reddetti.

İRAN TRUMP'I YALANLADI

İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın "İranlı yetkililerin kendisini doğrudan arayarak bombalamaların durmasını istediğine" ilişkin iddiasına jet hızında cevap verdi.

İranlı yetkili, "Trump'ın, İranlı yetkililerin doğrudan kendisiyle konuştuğu ve bombalamaya ara verilmesini talep ettiği iddiası tamamen yalandır. Trump ile hiçbir temas kurulmadı ve İran saldırganlıklara askeri olarak yanıt veriyor." ifadelerini kullandı.

İRAN MİSİLLEME OLARAK KUVEYT VE BAHREYN'DEKİ ABD ÜSLERİNİ VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait "18 önemli hedefi" vurduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara karşılık gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin saldırılarında Bender Abbas Havalimanı ile polis ve güvenlik birimlerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırılara karşılık Hava Kuvvetleri ve Donanma tarafından ABD üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin, "Terörist ABD ordusunun her türlü saldırganlığına kesin bir şekilde cevap vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'nin saldırılarında Bender Abbas Havalimanı ile polis ve güvenlik birimlerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırılara karşılık Hava Kuvvetleri ve Donanma tarafından ABD üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, iki dalga halindeki saldırılar kapsamında, ABD'nin Kuveyt'teki Ali El Salim ve Ahmed El Cabir hava üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde Amerikan ordusuna ait "18 önemli hedefin vurularak imha edildiği" ifade edildi.

Ünlü çifte operasyon: Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı

CHP'de ihraç düğmesine basıldı! 9 Milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç isteğiyle disipline sevk edildi

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başlıyor mu? Cuma günü açıklanıyor!