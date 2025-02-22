Vali Gül'den canlı yayında açıklama: Okullar 24 Şubat Pazartesi günü tatil olacak mı? İşte, önemli açıklamalar...

Yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ederken okulların Pazartesi günü de tatil olup olmayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği soruya İstanbul Valisi Davut Gül'den yanıt geldi.

TV100’ün canlı yayınında beklenen kar tatili ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Gül, “Hava durumu kötüyse tatil olur, hava durumu iyi ise tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. O heyecanla okullara giderler. Meteoroloji’nin tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah, pazartesiden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız.” dedi.

Yurt genelinde etkili olan Altay kar fırtınası, birçok ilde devam ederken hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Zincir takmadan ve kar lastiği olmadan trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşarken kar yağışının hafta sonunda etkisini artıracağı açıklandı.

İstanbul dahil olmak üzere iki gündür okullar tatil edilirken yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe araçlarıyla çıkmamaları yönünde uyardı.

Okulların Pazartesi günü de tatil olup olmayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği soruya İstanbul Valisi Davut Gül'den yanıt geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliği’nde karla mücadele çalışmalarını denetleyen Vali Gül, A Haber ve TV100 kanallarının canlı yayınına katıldı.

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''HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN DIŞARIDA KALMASINI İSTEMEYİZ''

A Haber canlı yayınında Vali Gül, “Dışarıda hiçbir vatandaşımızın kalmasını istemeyiz. Valiliğimiz tarafından, 39 ilçe kaymakamımız dışarıda kalan vatandaşları bulunduğu yerden alarak otellerde misafir ediyor. Biz bunu sadece kış günlerinde yapmıyoruz, 365 gün 7/24 bu uygulamayı kullanıyoruz. Bizim için en büyük keyif vatandaşımızın tırnağına bir zarar gelmemesi. 3 gündür 35 bin çalışanımızın emeği ile İstanbul'daki karla mücadele çalışması devam ediyor. Özellikle de çocuklarımız yağan kar ile mutlu olurlarsa bizde çok mutlu oluruz.” ifadelerini kullandı.

OKULLAR 24 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

TV100’ün canlı yayınında beklenen kar tatili ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Gül, şunları kaydetti;

“Hava durumu kötüyse tatil olur, hava durumu iyi ise tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir. O heyecanla okullara giderler. Meteoroloji’nin tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah, pazartesiden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız.”

ALTI İLDE AĞIR TAŞITLARA TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI

Bugün öğle saatlerinde etkisinin artacağı tahmin edilen kar yağışının ardından yeni bir önlem daha alındı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sosyal medya hesabından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da iki günlüğüne ağır taşıt trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

KGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli); İstanbul, Bolu ve Karabük illerimiz için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir."

BU OTOYOLLAR YASAK!

Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı kritik yol kesimlerindeki trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar iki gün boyunca; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamanın sonunda, "Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

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