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Erdoğan'ın A takımı hazır: Büyük kongre sürprizlerle dolu!

Erdoğan'ın A takımı hazır: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başından bu yana kurmaylarıyla beraber yürüttüğü kongre mesaisinde çalışmalar tamamlandı.

Erdoğan'ın A takımı hazır: Büyük kongre sürprizlerle dolu!
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Erdoğan'ın A takımı hazır: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta başından bu yana kurmaylarıyla beraber yürüttüğü kongre mesaisinde çalışmalar tamamlandı.

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'nun, AK Parti kongresinde oluşturulacak 'Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na getirileceği iddia edildi. Kürşad Zorlu'nun kabinede görev alabileceği de iddialar arasında.

Erdoğan'ın A takımı hazır: Büyük kongre sürprizlerle dolu!

Büyük bir değişime hazırlanan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirilecek.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne 13 ülkedeki 16 siyasi partiden temsilci katılacak.

Erdoğan'ın A takımı hazır: Büyük kongre sürprizlerle dolu!

BİRÇOK SLOGAN KULLANILACAK

Pazar günü yapılacak kongreye AK Parti'nin 11,3 milyon üyesinin tamamı davet edildi. Salonda 100 binden fazla katılımcıyla çok coşkulu bir kongre yapılması bekleniyor.

Tarihi kongrede, "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganının yanında, "Adında AK, Işığında İstikrar", "Adında AK, Işığında Kalkınma" ve "Adında AK, Işığında Adalet" sloganları da kullanılacak.

Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

Erdoğan'ın A takımı hazır: Büyük kongre sürprizlerle dolu!

KÜRŞAD ZORLU SÜRPRİZİ

Öte yandan parti tüzük değişikliğiyle ilgili çalışmalar da tamamlandı. Bu kapsamda, Genel Merkez’de Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı biriminin kurulması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen milletvekili Kürşad Zorlu'nun, ilk kez kurulacak Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın başına geçerek Genel Başkan Yardımcısı olacağı öğrenildi. Böylece Kürşad Zorlu, genel başkan yardımcısı olarak partinin A takımında yer almış olacak. Kürşad Zorlu'nun kabinede görev alabileceği de iddialar arasında.

Erdoğan'ın A takımı hazır: Büyük kongre sürprizlerle dolu!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KONGRE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kongreye ilişkin paylaşım yaptı.

"Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak..." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu fiadeleri kullandı;

"AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız."

Erdoğan'ın A takımı hazır: Büyük kongre sürprizlerle dolu!

62 BÜYÜKELÇİ KATILACAK

Kongreye, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi iştirak edecek.

İngiltere, Fransa ve İspanya'dan da büyükelçilik ve diplomatik düzeyde katılım olacak.

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