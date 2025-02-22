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Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı, aylığı yükseltildi!

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Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı, aylığı yükseltildi!
Bakan Göktaş açıkladı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Evde Bakım Yardımı'nın aylık 10 bin 125 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı, aylığı yükseltildi! 1 16

Bakan Göktaş açıkladı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Evde Bakım Yardımı'nın aylık 10 bin 125 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı, aylığı yükseltildi! 2 26

Göktaş, sosyal medya hesabından "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." notuyla paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı, aylığı yükseltildi! 3 36

Engelli vatandaşların evlerinde, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan, 'Evde Bakım Yardımı'nı en önemli hizmetlerden biri olarak gördüklerini ifade eden Göktaş, bu destekten faydalanan Yalçınkaya ailesine bugün ziyarette bulunduğunu belirtti.

Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı, aylığı yükseltildi! 4 46

Göktaş, Aile Yılı kapsamında, aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik.

Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı, aylığı yükseltildi! 5 56

541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı, aylığı yükseltildi! 6 66

Bakan Göktaş, paylaşımında Yalçınkaya ailesini ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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