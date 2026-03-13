Manşetler
Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış - satış fiyatı ne kadar?
09:37
Vahşet sürüyor, dram büyüyor: 13 Mart 2026 Cuma güncel gazete manşetleri...
09:25
Meteoroloji uyardı: O bölgelerde karla karışık yağmur hakim olacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?
15:42
Bakan Fidan'dan dünyaya önemli mesaj: Hayale kapılmasınlar!
15:34
İçişleri Bakanlığından son dakika: Gürcistan'da ortak operasyonla 13'ü kırmızı bültenli 16 suçlu yakalandı
15:22
Babanın çatıdan attığı demir oğlunun başına saplandı!
15:00
Belediye aşevinin dağıttığı kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı!
14:04
Son Dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
13:16
Pendik Kaymakamı ve Belediye Başkanı Yerel Basınla İftarda Buluştu
13:05
Yunanistan ordusunu mu güçlendiriyor? Kadınlara askerlik çağrısı yaptı!
Vahşet sürüyor, dram büyüyor: 13 Mart 2026 Cuma güncel gazete manşetleri...
Yayınlanma:
13 Mart 2026 09:37
İşte, 13 Mart 2026 Cuma; Siyaset, ekonomi, spor ve magazin dünyasına dair ne varsa konu ve başlıkları ile güncel gazete manşetleri...
