Meteoroloji uyardı: O bölgelerde karla karışık yağmur hakim olacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Sabah saatlerinde Kuzey Ege ile gece saatlerinde Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde geneli ile gece doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6, gece doğusu 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde batısı ile açıkları 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.