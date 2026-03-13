  1. Anasayfa
Meteoroloji uyardı: O bölgelerde karla karışık yağmur hakim olacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde puslu ve bulutlu hava hakim olacak, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Peki bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Bölgenin doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Sabah saatlerinde Kuzey Ege ile gece saatlerinde Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde geneli ile gece doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6, gece doğusu 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde batısı ile açıkları 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.

